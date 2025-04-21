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Китай резко сократил импорт автомобилей из США - РИА Новости, 21.04.2025
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22:56 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/kitaj-2012624127.html
Китай резко сократил импорт автомобилей из США
Китай резко сократил импорт автомобилей из США - РИА Новости, 21.04.2025
Китай резко сократил импорт автомобилей из США
Китай в марте сократил импорт легковых автомобилей из США до минимума с начала 2015 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:56:00+03:00
2025-04-21T22:56:00+03:00
экономика
авто
китай
сша
япония
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китай в марте сократил импорт легковых автомобилей из США до минимума с начала 2015 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех товаров из Китая пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. На этом фоне в марте китайские импортеры резко сократили закупки американских легковых автомобилей - сразу в 2,8 раза. В результате их было приобретено лишь на 155,1 миллиона долларов, что стало наименьшей стоимостью импорта с начала 2015 года (более ранних данных в открытом доступе нет). В результате США стали пятыми по поставкам автомобилей в Китай, хотя еще в прошлом году были четвертыми. Лидером в этом году была Япония, которая поднялась за год на две позиции, поставив автомобилей на 526,9 миллиона долларов. Второй осталась Германия, которая поставила автомобилей на 405,1 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Британия, экспортировавшая машин на 360,4 миллиона долларов и опустившаяся на третье место с первого. Ввоз американских грузовиков упал в 5,7 раза и составил 6,9 миллиона долларов. Одновременно запчастей для легковых и грузовых машин в Китай из США было ввезено в 1,5 раза меньше - лишь на 77,8 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250417/tramp-2011900777.html
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экономика, авто, китай, сша, япония, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Авто, Китай, США, Япония, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай резко сократил импорт автомобилей из США

Китай в марте сократил импорт автомобилей из США до минимума с начала 2015 года

© AP Photo / Ng Han GuanНациональный флаг в Китае
Национальный флаг в Китае - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Национальный флаг в Китае. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китай в марте сократил импорт легковых автомобилей из США до минимума с начала 2015 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех товаров из Китая пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Трамп заявил, что его не беспокоит возможность сближения ЕС с Китаем
17 апреля, 19:20
На этом фоне в марте китайские импортеры резко сократили закупки американских легковых автомобилей - сразу в 2,8 раза. В результате их было приобретено лишь на 155,1 миллиона долларов, что стало наименьшей стоимостью импорта с начала 2015 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
В результате США стали пятыми по поставкам автомобилей в Китай, хотя еще в прошлом году были четвертыми. Лидером в этом году была Япония, которая поднялась за год на две позиции, поставив автомобилей на 526,9 миллиона долларов. Второй осталась Германия, которая поставила автомобилей на 405,1 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Британия, экспортировавшая машин на 360,4 миллиона долларов и опустившаяся на третье место с первого.
Ввоз американских грузовиков упал в 5,7 раза и составил 6,9 миллиона долларов. Одновременно запчастей для легковых и грузовых машин в Китай из США было ввезено в 1,5 раза меньше - лишь на 77,8 миллиона долларов.
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Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей
2 апреля, 22:15
 
ЭкономикаАвтоКитайСШАЯпонияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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