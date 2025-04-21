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Россия в марте резко нарастила экспорт меди в Китай - РИА Новости, 21.04.2025
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15:10 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/kitaj-2012529751.html
Россия в марте резко нарастила экспорт меди в Китай
Россия в марте резко нарастила экспорт меди в Китай - РИА Новости, 21.04.2025
Россия в марте резко нарастила экспорт меди в Китай
Китай на фоне эскалации в торговой войне в марте сократил ввоз меди из США почти вдвое в годовом выражении, одновременно нарастив ее импорт у России до... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:10:00+03:00
2025-04-21T15:10:00+03:00
экономика
китай
сша
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китай на фоне эскалации в торговой войне в марте сократил ввоз меди из США почти вдвое в годовом выражении, одновременно нарастив ее импорт у России до максимума с 2021 года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. Согласно информации статведомства, в марте текущего года Китай снизил импорт меди из США в 1,9 раза - до 204,8 миллиона долларов. Это стало минимумом для двусторонней торговли с апреля 2023 года и заметно меньше среднего уровня закупок за прошлый год (371,9 миллиона долларов). Помимо США Китай также значительно уменьшил импорт из Замбии - в 1,7 раза, до 302,8 миллиона долларов, и Австралии - в 2,6 раза, до 61,9 миллиона. Главным бенефициаром такого спада стала Россия, которая в марте стала вторым основным источником меди для Китая. Российский экспорт за год вырос на 495,4 миллиона долларов, или в 2,7 раза, составив 790,9 миллиона долларов. Последний раз больше Россия поставляла в декабре 2021 года (889,9 миллиона долларов). Кроме того, Китай существенно нарастил закупки у своего главного поставщика - Демократической республики Конго - на 157,6 миллиона долларов, или на 16%, до 1,1 миллиарда долларов. Спрос вырос и на медь из Малайзии - на 51,7 миллиона, или на 26%, до 249,5 миллиона, а также Таиланда - на 45,7 миллиона, или на 27%, до 271,8 миллиона долларов. Медь широко используется в современной промышленности, в частности она выступает основой для изготовления элементов и деталей электроприборов, также ее применяют в строительстве, автомобильной, корабельной и железнодорожной промышленности. Наконец, медь является основным материалом для производства проводов и кабелей, которые используются в электрических сетях по всему миру. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Некоторые эксперты считают, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.
https://ria.ru/20250420/kitay-2012381126.html
https://ria.ru/20250421/kitaj-2012509898.html
https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html
китай
сша
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экономика, китай, сша, россия, дональд трамп
Экономика, Китай, США, Россия, Дональд Трамп
Россия в марте резко нарастила экспорт меди в Китай

Россия в марте резко нарастила экспорт меди в Китай на фоне спада закупок у США

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПрессование контактов
Прессование контактов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китай на фоне эскалации в торговой войне в марте сократил ввоз меди из США почти вдвое в годовом выражении, одновременно нарастив ее импорт у России до максимума с 2021 года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Согласно информации статведомства, в марте текущего года Китай снизил импорт меди из США в 1,9 раза - до 204,8 миллиона долларов. Это стало минимумом для двусторонней торговли с апреля 2023 года и заметно меньше среднего уровня закупок за прошлый год (371,9 миллиона долларов).
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Россия увеличила поставки мороженого в Китай до максимума с 2021 года
20 апреля, 14:09
Помимо США Китай также значительно уменьшил импорт из Замбии - в 1,7 раза, до 302,8 миллиона долларов, и Австралии - в 2,6 раза, до 61,9 миллиона.
Главным бенефициаром такого спада стала Россия, которая в марте стала вторым основным источником меди для Китая. Российский экспорт за год вырос на 495,4 миллиона долларов, или в 2,7 раза, составив 790,9 миллиона долларов. Последний раз больше Россия поставляла в декабре 2021 года (889,9 миллиона долларов).
Кроме того, Китай существенно нарастил закупки у своего главного поставщика - Демократической республики Конго - на 157,6 миллиона долларов, или на 16%, до 1,1 миллиарда долларов. Спрос вырос и на медь из Малайзии - на 51,7 миллиона, или на 26%, до 249,5 миллиона, а также Таиланда - на 45,7 миллиона, или на 27%, до 271,8 миллиона долларов.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Китай резко снизил ввоз газа и нефтепродуктов из США
Вчера, 13:37
Медь широко используется в современной промышленности, в частности она выступает основой для изготовления элементов и деталей электроприборов, также ее применяют в строительстве, автомобильной, корабельной и железнодорожной промышленности. Наконец, медь является основным материалом для производства проводов и кабелей, которые используются в электрических сетях по всему миру.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Некоторые эксперты считают, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
США и Китай рикошетом бьют по России
13 апреля, 08:00
 
ЭкономикаКитайСШАРоссияДональд Трамп
 
 
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