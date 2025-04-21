https://ria.ru/20250421/kitaj-2012526767.html
Военный эксперт оценил разрабатываемый в КНР термобарический боеприпас
Военный эксперт оценил разрабатываемый в КНР термобарический боеприпас - РИА Новости, 21.04.2025
Военный эксперт оценил разрабатываемый в КНР термобарический боеприпас
Китайские военные специалисты и ученые создают новый термобарический боеприпас на основе водорода с расширенным спектром применения, главным преимуществом... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:56:00+03:00
2025-04-21T14:56:00+03:00
2025-04-21T15:38:00+03:00
космос - риа наука
алексей леонков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китайские военные специалисты и ученые создают новый термобарический боеприпас на основе водорода с расширенным спектром применения, главным преимуществом которого будет дешевизна, считает военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в журнале Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance вышла публикация о том, что китайские ученые провели контролируемое испытание взрывного устройства на основе водорода, вызвав разрушительные химические цепные реакции без использования каких-либо ядерных материалов. "По сведениям, которые опубликовали китайцы, складываются впечатление, что они фактически создают более дешевое термобарическое снаряжение боеприпасов: снарядов, ракет и авиабомб. Данный вид боеприпаса, как и любой термобарический заряд, применяется на поле боя с различными целями. Для выжигания лесопосадок, например, где засела живая сила противника, для воздействия на укрепрайоны, опорные пункты противника с выжиганием всего, что там находится", - сказал Леонков РИА Новости. По его словам, температура в 1000 градусов, заявленная китайскими испытателями, близка к показаниям зажигательного вещества, подобного белому фосфору. "Но дело в том, что гидрид магния, который применяется там, является материалом более простым в производстве, и по характеристикам действия он похож на взрыв аммиачной селитры, когда есть инициирующий заряд, и дальше действует зажигательное свойство водорода", - отметил эксперт. Леонков подчеркнул, что созданное взрывом боеприпаса избыточное давление в радиусе двух метров носит для такого рода вещества слишком локальный характер, поэтому и воздействие его заряда будет соответствующим. "Скорее всего, снаряжать им будут боеприпасы массового применения, такие как снаряды системы залпового огня, но, возможно, и авиационные бомбы", - добавил собеседник агентства. Согласно публикации в журнале, 2-килограммовое взрывное устройство на основе водорода в ходе испытаний создало раскаленный огненный шар температурой более 1000 градусов по Цельсию без использования каких-либо ядерных веществ и реакций. Облако жара держалось на протяжении более двух секунд — в 15 раз дольше, чем в результате эквивалентного взрыва тротила. Бомбу разработали специалисты Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC).
https://ria.ru/20240829/uchenye-1969141393.html
https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981974497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, алексей леонков
Космос - РИА Наука, Алексей Леонков
Военный эксперт оценил разрабатываемый в КНР термобарический боеприпас
Леонков: в Китае создают новый термобарический боеприпас на основе водорода
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китайские военные специалисты и ученые создают новый термобарический боеприпас на основе водорода с расширенным спектром применения, главным преимуществом которого будет дешевизна, считает военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее в журнале Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance вышла публикация о том, что китайские ученые провели контролируемое испытание взрывного устройства на основе водорода, вызвав разрушительные химические цепные реакции без использования каких-либо ядерных материалов.
«
"По сведениям, которые опубликовали китайцы, складываются впечатление, что они фактически создают более дешевое термобарическое снаряжение боеприпасов: снарядов, ракет и авиабомб. Данный вид боеприпаса, как и любой термобарический заряд, применяется на поле боя с различными целями. Для выжигания лесопосадок, например, где засела живая сила противника, для воздействия на укрепрайоны, опорные пункты противника с выжиганием всего, что там находится", - сказал Леонков
РИА Новости.
По его словам, температура в 1000 градусов, заявленная китайскими испытателями, близка к показаниям зажигательного вещества, подобного белому фосфору. "Но дело в том, что гидрид магния, который применяется там, является материалом более простым в производстве, и по характеристикам действия он похож на взрыв аммиачной селитры, когда есть инициирующий заряд, и дальше действует зажигательное свойство водорода", - отметил эксперт.
Леонков подчеркнул, что созданное взрывом боеприпаса избыточное давление в радиусе двух метров носит для такого рода вещества слишком локальный характер, поэтому и воздействие его заряда будет соответствующим.
"Скорее всего, снаряжать им будут боеприпасы массового применения, такие как снаряды системы залпового огня, но, возможно, и авиационные бомбы", - добавил собеседник агентства.
Согласно публикации в журнале, 2-килограммовое взрывное устройство на основе водорода в ходе испытаний создало раскаленный огненный шар температурой более 1000 градусов по Цельсию без использования каких-либо ядерных веществ и реакций. Облако жара держалось на протяжении более двух секунд — в 15 раз дольше, чем в результате эквивалентного взрыва тротила. Бомбу разработали специалисты Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC).