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Китай резко снизил ввоз газа и нефтепродуктов из США - РИА Новости, 21.04.2025
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13:37 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/kitaj-2012509898.html
Китай резко снизил ввоз газа и нефтепродуктов из США
Китай резко снизил ввоз газа и нефтепродуктов из США - РИА Новости, 21.04.2025
Китай резко снизил ввоз газа и нефтепродуктов из США
Китай в марте на фоне эскалации торговой войны с США снизил импорт угля, газов и нефтепродуктов из США, единственным исключением стала нефть, следует из анализа РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:37:00+03:00
2025-04-21T13:37:00+03:00
экономика
сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китай в марте на фоне эскалации торговой войны с США снизил импорт угля, газов и нефтепродуктов из США, единственным исключением стала нефть, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Самая крупная статья китайского углеводородного импорта из Штатов - газ, при этом его ввоз сократился совокупно на 44%, до 720 миллионов долларов. Как сообщало ранее в воскресенье РИА Новости, полностью остановились покупки сжиженного природного газа, что стало первым подобным перерывом с июня 2022 года. Снизился и ввоз из Штатов сжиженного пропана - на 36%, до 658 миллионов долларов, а вот бутана, наоборот, увеличился - в 1,6 раза, до 62 миллионов. Резко упали китайские закупки угля из США - в 3,1 раза, до 30,8 миллиона долларов. Это стало минимумом для двусторонней торговли с "коронавирусного" 2020 года. Ввоз американских нефтепродуктов в Поднебесную уменьшился в марте в 3,2 раза и составил лишь 11,6 миллиона долларов, а побочных продуктов нефтяной переработки - на 18%, до 48,5 миллиона. Единственным исключением стала нефть: здесь импорт Китая из Штатов вырос на 22% и составил 326,2 миллиона долларов. При этом это значительно ниже среднего уровня закупок в прошлом году - 502 миллиона долларов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Некоторые эксперты считают, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.
https://ria.ru/20250211/sanktsii-1998480894.html
https://ria.ru/20250420/kitaj-2012362409.html
сша
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экономика, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай резко снизил ввоз газа и нефтепродуктов из США

Китай резко снизил ввоз газа и нефтепродуктов из США на фоне торговой войны

© РИА НовостиФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китай в марте на фоне эскалации торговой войны с США снизил импорт угля, газов и нефтепродуктов из США, единственным исключением стала нефть, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Самая крупная статья китайского углеводородного импорта из Штатов - газ, при этом его ввоз сократился совокупно на 44%, до 720 миллионов долларов. Как сообщало ранее в воскресенье РИА Новости, полностью остановились покупки сжиженного природного газа, что стало первым подобным перерывом с июня 2022 года. Снизился и ввоз из Штатов сжиженного пропана - на 36%, до 658 миллионов долларов, а вот бутана, наоборот, увеличился - в 1,6 раза, до 62 миллионов.
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Резко упали китайские закупки угля из США - в 3,1 раза, до 30,8 миллиона долларов. Это стало минимумом для двусторонней торговли с "коронавирусного" 2020 года.
Ввоз американских нефтепродуктов в Поднебесную уменьшился в марте в 3,2 раза и составил лишь 11,6 миллиона долларов, а побочных продуктов нефтяной переработки - на 18%, до 48,5 миллиона.
Единственным исключением стала нефть: здесь импорт Китая из Штатов вырос на 22% и составил 326,2 миллиона долларов. При этом это значительно ниже среднего уровня закупок в прошлом году - 502 миллиона долларов.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Некоторые эксперты считают, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.
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ЭкономикаСШАКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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