https://ria.ru/20250421/kinoprokat-2012428465.html

Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат в России

Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 21.04.2025

Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат в России

Премьера недели - фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым возглавил кинопрокат, заработав 169,7 миллиона рублей в РФ... РИА Новости, 21.04.2025

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культура

россия

белоруссия

александр петров (актер)

алексей гуськов

виктор добронравов

снг

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьера недели - фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым возглавил кинопрокат, заработав 169,7 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился лидер прошлых недель - семейная комедия "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли, заработав 112,9 миллиона рублей. Третью строчку занял мультфильм "Minecraft в кино": сборы в странах СНГ без России и Белоруссии за уикенд составили 27,5 миллиона рублей. Спортивная драма "Диодорова: Против течения" заработала в прокате за уикенд 17,4 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает ещё одна премьера - комедийный боевик "Рейс навылет", собравший в прокате 15,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250414/kinoprokat-2011061731.html

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россия, белоруссия, александр петров (актер), алексей гуськов, виктор добронравов, снг