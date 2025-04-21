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Киев продолжает обворовывать украинский народ, заявил Путин
Киев продолжает обворовывать украинский народ, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Киев продолжает обворовывать украинский народ, заявил Путин
Киевский режим продолжает воровать деньги у украинского народа, речь идёт о миллиардных счетах, которые находятся за рубежом, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:29:00+03:00
2025-04-21T19:29:00+03:00
2025-04-21T19:29:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжает воровать деньги у украинского народа, речь идёт о миллиардных счетах, которые находятся за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и людей. Деньги "тырили", извините за простоту выражения, их и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому и такое желание сотрудничать, и все отдать на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж и все. Они там на эти деньгах, как на крюке сидят. Если бы хотели что-то вякнуть, никогда себе этого не позволят, потому что речь идет о миллиардных счетах. Но до сих пор продолжают воровать", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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россия, владимир путин, киев, украина
Россия, Владимир Путин, Киев, Украина
Киев продолжает обворовывать украинский народ, заявил Путин
Путин: Киев продолжает воровать деньги у украинского народа