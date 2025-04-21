https://ria.ru/20250421/kiev-2012598996.html

Киев продолжает обворовывать украинский народ, заявил Путин

Киев продолжает обворовывать украинский народ, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Киев продолжает обворовывать украинский народ, заявил Путин

Киевский режим продолжает воровать деньги у украинского народа, речь идёт о миллиардных счетах, которые находятся за рубежом, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:29:00+03:00

2025-04-21T19:29:00+03:00

2025-04-21T19:29:00+03:00

россия

владимир путин

киев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжает воровать деньги у украинского народа, речь идёт о миллиардных счетах, которые находятся за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и людей. Деньги "тырили", извините за простоту выражения, их и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому и такое желание сотрудничать, и все отдать на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж и все. Они там на эти деньгах, как на крюке сидят. Если бы хотели что-то вякнуть, никогда себе этого не позволят, потому что речь идет о миллиардных счетах. Но до сих пор продолжают воровать", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250328/putin-2007830909.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, киев, украина