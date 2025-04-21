https://ria.ru/20250421/kiev-2012596758.html

Киев борется за украденные у народа капиталы, заявил Путин

Киев борется за украденные у народа капиталы, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Киев борется за украденные у народа капиталы, заявил Путин

Киевский режим борется за капиталы, которые он украл у украинского народа, отсюда и желание сотрудничать со спонсорами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:21:00+03:00

2025-04-21T19:21:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киевский режим борется за капиталы, которые он украл у украинского народа, отсюда и желание сотрудничать со спонсорами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Деньги тырили, извините за простоту выражения, и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому такое желание сотрудничать и отдать все на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж, и все", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250421/putin-2012596243.html

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киев

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россия, владимир путин, киев, украина