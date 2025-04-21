https://ria.ru/20250421/kiev-2012596758.html
Киев борется за украденные у народа капиталы, заявил Путин
Киев борется за украденные у народа капиталы, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Киев борется за украденные у народа капиталы, заявил Путин
Киевский режим борется за капиталы, которые он украл у украинского народа, отсюда и желание сотрудничать со спонсорами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:21:00+03:00
2025-04-21T19:21:00+03:00
2025-04-21T19:21:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киевский режим борется за капиталы, которые он украл у украинского народа, отсюда и желание сотрудничать со спонсорами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Деньги тырили, извините за простоту выражения, и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому такое желание сотрудничать и отдать все на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж, и все", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012596243.html
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россия, владимир путин, киев, украина
Россия, Владимир Путин, Киев, Украина
Киев борется за украденные у народа капиталы, заявил Путин
Путин: Киев борется за капиталы, которые он украл у украинского народа