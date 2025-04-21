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ВСУ усиливали оборону во время пасхального перемирия, сообщил источник - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 21.04.2025 (обновлено: 12:42 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/kiev-2012484593.html
ВСУ усиливали оборону во время пасхального перемирия, сообщил источник
ВСУ усиливали оборону во время пасхального перемирия, сообщил источник - РИА Новости, 21.04.2025
ВСУ усиливали оборону во время пасхального перемирия, сообщил источник
Киевский режим использовал пасхальное перемирие в своих целях: усиливал и дооборудовал свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:17:00+03:00
2025-04-21T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Киевский режим использовал пасхальное перемирие в своих целях: усиливал и дооборудовал свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север". &quot;Противник использует временное прекращение огня для усиления своих оборонительных позиций (в Курской области. — Прим. ред.), маскирования орудий, которые они перемещают на новые огневые позиции, при этом использует свои БПЛА&quot;, — отметил собеседник агентства.По его словам, противник запускал дроны, производил облет своих позиций, чтобы проверить, в каком состоянии находится их маскировка. "Перемаскирует, смотрит, откуда и с какого ракурса видно их орудие, чтобы оно было максимально замаскировано", — пояснил источник. Он отметил, что ВСУ ведут фортификационные работы по усилению оборонительных позиций. &quot;Копают, маскируют, углубляются, расширяются, дооборудуют огневые позиции&quot;, — уточнил источник.В субботу президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.В свою очередь, украинские войска продолжали наносить удары по российским городам, несмотря на режим прекращения огня. Как рассказали сегодня в Минобороны России, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
https://ria.ru/20250421/minoborony-2012461892.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Перемещение артиллерии и пехоты ВСУ во время Пасхального перемирия
ВСУ во время Пасхального перемирия усиливали свою оборону, перемещали артиллерию и пехоту, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север"
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россия, сумская область, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ усиливали оборону во время пасхального перемирия, сообщил источник

ВСУ во время пасхального перемирия усиливали оборону и перемещали артиллерию

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Киевский режим использовал пасхальное перемирие в своих целях: усиливал и дооборудовал свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север".
«

"Противник использует временное прекращение огня для усиления своих оборонительных позиций (в Курской области. — Прим. ред.), маскирования орудий, которые они перемещают на новые огневые позиции, при этом использует свои БПЛА", — отметил собеседник агентства.

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Минобороны зафиксировало 4900 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ
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По его словам, противник запускал дроны, производил облет своих позиций, чтобы проверить, в каком состоянии находится их маскировка.
"Перемаскирует, смотрит, откуда и с какого ракурса видно их орудие, чтобы оно было максимально замаскировано", — пояснил источник.
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Он отметил, что ВСУ ведут фортификационные работы по усилению оборонительных позиций.
«

"Копают, маскируют, углубляются, расширяются, дооборудуют огневые позиции", — уточнил источник.

В субботу президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
В свою очередь, украинские войска продолжали наносить удары по российским городам, несмотря на режим прекращения огня. Как рассказали сегодня в Минобороны России, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
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