ВСУ усиливали оборону во время пасхального перемирия, сообщил источник
ВСУ во время пасхального перемирия усиливали оборону и перемещали артиллерию
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Киевский режим использовал пасхальное перемирие в своих целях: усиливал и дооборудовал свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север".
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"Противник использует временное прекращение огня для усиления своих оборонительных позиций (в Курской области. — Прим. ред.), маскирования орудий, которые они перемещают на новые огневые позиции, при этом использует свои БПЛА", — отметил собеседник агентства.
По его словам, противник запускал дроны, производил облет своих позиций, чтобы проверить, в каком состоянии находится их маскировка.
"Перемаскирует, смотрит, откуда и с какого ракурса видно их орудие, чтобы оно было максимально замаскировано", — пояснил источник.
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Он отметил, что ВСУ ведут фортификационные работы по усилению оборонительных позиций.
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"Копают, маскируют, углубляются, расширяются, дооборудуют огневые позиции", — уточнил источник.
В субботу президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
В свою очередь, украинские войска продолжали наносить удары по российским городам, несмотря на режим прекращения огня. Как рассказали сегодня в Минобороны России, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.