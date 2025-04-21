https://ria.ru/20250421/kiev-2012484593.html

ВСУ усиливали оборону во время пасхального перемирия, сообщил источник

ВСУ усиливали оборону во время пасхального перемирия, сообщил источник - РИА Новости, 21.04.2025

ВСУ усиливали оборону во время пасхального перемирия, сообщил источник

Киевский режим использовал пасхальное перемирие в своих целях: усиливал и дооборудовал свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:17:00+03:00

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2025-04-21T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Киевский режим использовал пасхальное перемирие в своих целях: усиливал и дооборудовал свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север". "Противник использует временное прекращение огня для усиления своих оборонительных позиций (в Курской области. — Прим. ред.), маскирования орудий, которые они перемещают на новые огневые позиции, при этом использует свои БПЛА", — отметил собеседник агентства.По его словам, противник запускал дроны, производил облет своих позиций, чтобы проверить, в каком состоянии находится их маскировка. "Перемаскирует, смотрит, откуда и с какого ракурса видно их орудие, чтобы оно было максимально замаскировано", — пояснил источник. Он отметил, что ВСУ ведут фортификационные работы по усилению оборонительных позиций. "Копают, маскируют, углубляются, расширяются, дооборудуют огневые позиции", — уточнил источник.В субботу президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.В свою очередь, украинские войска продолжали наносить удары по российским городам, несмотря на режим прекращения огня. Как рассказали сегодня в Минобороны России, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.

https://ria.ru/20250421/minoborony-2012461892.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250420/kurskaya-2012377933.html

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Перемещение артиллерии и пехоты ВСУ во время Пасхального перемирия ВСУ во время Пасхального перемирия усиливали свою оборону, перемещали артиллерию и пехоту, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север" 2025-04-21T12:17 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумская область, украина, владимир путин, вооруженные силы украины