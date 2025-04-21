https://ria.ru/20250421/khusity-2012478159.html

Хуситы в Йемене атаковали цели в двух израильских городах

Хуситы в Йемене атаковали цели в двух израильских городах - РИА Новости, 21.04.2025

Хуситы в Йемене атаковали цели в двух израильских городах

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало цели в израильских городах Ашкелон и Эйлат, а также РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:40:00+03:00

2025-04-21T11:40:00+03:00

2025-04-21T12:12:00+03:00

в мире

йемен

ашкелон

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938829_0:111:3072:1838_1920x0_80_0_0_ef2bf6bf3ca45bb7b32d7b9e27f6e90a.jpg

ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало цели в израильских городах Ашкелон и Эйлат, а также два американских авианосца в Красном и Аравийском морях после новой бомбежки столицы Йемена Саны, в результате которой погибли 12 человек."Две военные операции военно-воздушных сил Йемена были направлены на жизненно важный объект противника в Ашкелоне, а еще одна военная операция была проведена в Умм-эр-Рашраше (Эйлате - ред.), - говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале.Он уточнил, что атаки по Ашкелону и Умм-эр-Рашрашу проводились двумя беспилотниками "Яффа" и "Саммад-1".Кроме того, представитель хуситов сообщил, что они "нанесли удар по авианосцу Harry Truman и связанным с ним кораблям в северной части Красного моря, применив две крылатые ракеты и два беспилотника", а также атаковали авианосец Carl Vinson в Аравийском море беспилотниками и крылатыми ракетами.В ночь на понедельник авиация США нанесла удары по рынку и жилому району в центре Саны, в результате чего погибли 12 человек, 30 получили ранения.

https://ria.ru/20250421/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250421/yemen-2012429035.html

йемен

ашкелон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йемен, ашкелон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году