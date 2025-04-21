https://ria.ru/20250421/khusity-2012478159.html
Хуситы в Йемене атаковали цели в двух израильских городах
Хуситы в Йемене атаковали цели в двух израильских городах - РИА Новости, 21.04.2025
Хуситы в Йемене атаковали цели в двух израильских городах
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало цели в израильских городах Ашкелон и Эйлат, а также РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:40:00+03:00
2025-04-21T11:40:00+03:00
2025-04-21T12:12:00+03:00
в мире
йемен
ашкелон
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938829_0:111:3072:1838_1920x0_80_0_0_ef2bf6bf3ca45bb7b32d7b9e27f6e90a.jpg
ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало цели в израильских городах Ашкелон и Эйлат, а также два американских авианосца в Красном и Аравийском морях после новой бомбежки столицы Йемена Саны, в результате которой погибли 12 человек."Две военные операции военно-воздушных сил Йемена были направлены на жизненно важный объект противника в Ашкелоне, а еще одна военная операция была проведена в Умм-эр-Рашраше (Эйлате - ред.), - говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале.Он уточнил, что атаки по Ашкелону и Умм-эр-Рашрашу проводились двумя беспилотниками "Яффа" и "Саммад-1".Кроме того, представитель хуситов сообщил, что они "нанесли удар по авианосцу Harry Truman и связанным с ним кораблям в северной части Красного моря, применив две крылатые ракеты и два беспилотника", а также атаковали авианосец Carl Vinson в Аравийском море беспилотниками и крылатыми ракетами.В ночь на понедельник авиация США нанесла удары по рынку и жилому району в центре Саны, в результате чего погибли 12 человек, 30 получили ранения.
https://ria.ru/20250421/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250421/yemen-2012429035.html
йемен
ашкелон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938829_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_5d2587850662e46b25226e3e9967686d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, ашкелон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Йемен, Ашкелон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы в Йемене атаковали цели в двух израильских городах
Хуситы в Йемене атаковали цели в израильских городах Ашкелон и Эйлат