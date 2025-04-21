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Экс-работник Пентагона назвал условие, при котором Хегсет уйдет в отставку - РИА Новости, 21.04.2025
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06:55 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html
Экс-работник Пентагона назвал условие, при котором Хегсет уйдет в отставку
Экс-работник Пентагона назвал условие, при котором Хегсет уйдет в отставку - РИА Новости, 21.04.2025
Экс-работник Пентагона назвал условие, при котором Хегсет уйдет в отставку
Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот считает, что "тотальный хаос" в минобороны США из-за утечек секретных данных и массовых увольнений приведёт к... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T06:55:00+03:00
2025-04-21T06:55:00+03:00
в мире
сша
йемен
пит хегсет
дональд трамп
майк уолтц
министерство обороны сша
politico
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот считает, что "тотальный хаос" в минобороны США из-за утечек секретных данных и массовых увольнений приведёт к отставке шефа Пентагона Пита Хегсета. В своей статье для издания Politico Уллиот пишет, что на протяжении месяца в ведомстве царит "тотальный хаос", в частности из-за утечек секретной информации и массовых увольнений. Кроме того, как он напомнил, трое высокопоставленных чиновников Пентагона были недавно уволены за раскрытие конфиденциальной информации. Бывший пресс-секретарь ведомства добавил, что нарушение рабочей деятельности ведомства стало "серьезным отвлекающим фактором" для президента США Дональда Трампа. "Трамп имеет большой опыт привлечения к ответственности своих высших должностных лиц. Учитывая это, трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет надолго задержится на своем посту", - резюмирует он. Ранее Управление генинспектора минобороны США начало расследование использования министром обороны США мессенджера Signal после скандала вокруг утечки обсуждений чиновниками администрации президента США Дональда Трампа ударов по Йемену. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
https://ria.ru/20250421/yemen-2012432780.html
https://ria.ru/20250419/pentagon-2012214885.html
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в мире, сша, йемен, пит хегсет, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша, politico, ансар алла, технологии
В мире, США, Йемен, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Politico, Ансар Алла, Технологии
Экс-работник Пентагона назвал условие, при котором Хегсет уйдет в отставку

Экс-секретарь Уиллот: тотальный хаос в Пентагоне приведет к отставке Хегсета

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот считает, что "тотальный хаос" в минобороны США из-за утечек секретных данных и массовых увольнений приведёт к отставке шефа Пентагона Пита Хегсета.
В своей статье для издания Politico Уллиот пишет, что на протяжении месяца в ведомстве царит "тотальный хаос", в частности из-за утечек секретной информации и массовых увольнений. Кроме того, как он напомнил, трое высокопоставленных чиновников Пентагона были недавно уволены за раскрытие конфиденциальной информации. Бывший пресс-секретарь ведомства добавил, что нарушение рабочей деятельности ведомства стало "серьезным отвлекающим фактором" для президента США Дональда Трампа.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
СМИ: шеф Пентагона отправлял данные об ударах по Йемену в семейный чат
Вчера, 02:39
"Трамп имеет большой опыт привлечения к ответственности своих высших должностных лиц. Учитывая это, трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет надолго задержится на своем посту", - резюмирует он.
Ранее Управление генинспектора минобороны США начало расследование использования министром обороны США мессенджера Signal после скандала вокруг утечки обсуждений чиновниками администрации президента США Дональда Трампа ударов по Йемену.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Глава аппарата Пентагона покинет свой пост
19 апреля, 01:59
 
В миреСШАЙеменПит ХегсетДональд ТрампМайк УолтцМинистерство обороны СШАPoliticoАнсар АллаТехнологии
 
 
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