Экс-работник Пентагона назвал условие, при котором Хегсет уйдет в отставку
Экс-секретарь Уиллот: тотальный хаос в Пентагоне приведет к отставке Хегсета
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПит Хегсет
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот считает, что "тотальный хаос" в минобороны США из-за утечек секретных данных и массовых увольнений приведёт к отставке шефа Пентагона Пита Хегсета.
В своей статье для издания Politico Уллиот пишет, что на протяжении месяца в ведомстве царит "тотальный хаос", в частности из-за утечек секретной информации и массовых увольнений. Кроме того, как он напомнил, трое высокопоставленных чиновников Пентагона были недавно уволены за раскрытие конфиденциальной информации. Бывший пресс-секретарь ведомства добавил, что нарушение рабочей деятельности ведомства стало "серьезным отвлекающим фактором" для президента США Дональда Трампа.
"Трамп имеет большой опыт привлечения к ответственности своих высших должностных лиц. Учитывая это, трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет надолго задержится на своем посту", - резюмирует он.
Ранее Управление генинспектора минобороны США начало расследование использования министром обороны США мессенджера Signal после скандала вокруг утечки обсуждений чиновниками администрации президента США Дональда Трампа ударов по Йемену.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
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