https://ria.ru/20250421/khachaturyan-2012486762.html

Представители Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор

Представители Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор - РИА Новости, 21.04.2025

Представители Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор

Родственники убитого Михаила Хачатуряна будут добиваться его оправдания, сообщила журналистам его сестра Наира Хачатурян. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:23:00+03:00

2025-04-21T12:23:00+03:00

2025-04-21T12:38:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Родственники убитого Михаила Хачатуряна будут добиваться его оправдания, сообщила журналистам его сестра Наира Хачатурян.Бутырский суд Москвы сегодня признал убитого в Москве в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми."Мы не увидели никаких доказательств его виновности, все только со слов девочек. Мы обжалуем приговор", - сказала она.По ее словам, сестры больше не общаются с родней со стороны отца.Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.

https://ria.ru/20240911/khachaturyan-1971961916.html

https://ria.ru/20250418/arest-2012086527.html

https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011339172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия