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Представители Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор - РИА Новости, 21.04.2025
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12:23 21.04.2025 (обновлено: 12:38 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/khachaturyan-2012486762.html
Представители Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор
Представители Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор - РИА Новости, 21.04.2025
Представители Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор
Родственники убитого Михаила Хачатуряна будут добиваться его оправдания, сообщила журналистам его сестра Наира Хачатурян. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:23:00+03:00
2025-04-21T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Родственники убитого Михаила Хачатуряна будут добиваться его оправдания, сообщила журналистам его сестра Наира Хачатурян.Бутырский суд Москвы сегодня признал убитого в Москве в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми."Мы не увидели никаких доказательств его виновности, все только со слов девочек. Мы обжалуем приговор", - сказала она.По ее словам, сестры больше не общаются с родней со стороны отца.Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.
https://ria.ru/20240911/khachaturyan-1971961916.html
https://ria.ru/20250418/arest-2012086527.html
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011339172.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Представители Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор

Представители Хачатуряна обжалуют приговор, добиваясь его посмертного оправдания

© Фото : страница Михаила Хачатуряна в ОдноклассникахМихаил Хачатурян
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : страница Михаила Хачатуряна в Одноклассниках
Михаил Хачатурян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Родственники убитого Михаила Хачатуряна будут добиваться его оправдания, сообщила журналистам его сестра Наира Хачатурян.
Бутырский суд Москвы сегодня признал убитого в Москве в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Суд допросил сестер Хачатурян на посмертном процессе против их отца
11 сентября 2024, 02:07
"Мы не увидели никаких доказательств его виновности, все только со слов девочек. Мы обжалуем приговор", - сказала она.
По ее словам, сестры больше не общаются с родней со стороны отца.
Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Житель Канска, задержанный по делу об издевательствах над несовершеннолетним - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Отца детей, с которыми расправилась мать в Канске, арестовали
18 апреля, 15:19
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.
Квартира жилого дома на юго-западе Москвы, где было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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15 апреля, 12:28
 
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