https://ria.ru/20250421/khachaturyan-2012486762.html
Представители Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор
Представители Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор - РИА Новости, 21.04.2025
Представители Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор
Родственники убитого Михаила Хачатуряна будут добиваться его оправдания, сообщила журналистам его сестра Наира Хачатурян. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:23:00+03:00
2025-04-21T12:23:00+03:00
2025-04-21T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Родственники убитого Михаила Хачатуряна будут добиваться его оправдания, сообщила журналистам его сестра Наира Хачатурян.Бутырский суд Москвы сегодня признал убитого в Москве в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми."Мы не увидели никаких доказательств его виновности, все только со слов девочек. Мы обжалуем приговор", - сказала она.По ее словам, сестры больше не общаются с родней со стороны отца.Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.
https://ria.ru/20240911/khachaturyan-1971961916.html
https://ria.ru/20250418/arest-2012086527.html
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011339172.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Представители Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор
Представители Хачатуряна обжалуют приговор, добиваясь его посмертного оправдания
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Родственники убитого Михаила Хачатуряна будут добиваться его оправдания, сообщила журналистам его сестра Наира Хачатурян.
Бутырский суд Москвы
сегодня признал убитого в Москве в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми.
"Мы не увидели никаких доказательств его виновности, все только со слов девочек. Мы обжалуем приговор", - сказала она.
По ее словам, сестры больше не общаются с родней со стороны отца.
Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура
сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд
вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.