https://ria.ru/20250421/khachaturyan-2012482960.html
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми - РИА Новости, 21.04.2025
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
Бутырский суд Москвы признал убитого в Москве в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:06:00+03:00
2025-04-21T12:06:00+03:00
2025-04-21T12:34:00+03:00
происшествия
москва
генеральная прокуратура рф
московский городской суд
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бутырский суд Москвы признал убитого в Москве в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Хачатуряна виновным, <…> прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого", — огласил приговор один из тройки судей.Таким образом, суд удовлетворил просьбу прокурора признать виновность Хачатуряна доказанной по всем пунктам обвинения.Дело самих сестер Хачатурян еще не закрыто, но решение суда, установившего вину их отца, станет одним из доказательств невиновности девушек. Защита надеется, что и это дело также прекратят.Резонансное убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года: три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, больше всего ран нанесла младшая дочь.Защита настаивала, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, но обвинение все-таки предъявили по статье об убийстве по предварительному сговору. Сначала задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета совершения определенных действий, а впоследствии освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял дочерям физические и психические страдания, но оставило самую строгую квалификацию, расценив эти факты лишь как смягчающее обстоятельство.Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве (на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно) в прокуратуру.
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011298473.html
https://ria.ru/20250305/ubiystva-2002955968.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, московский городской суд
Происшествия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
Суд посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бутырский суд Москвы признал убитого в Москве в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Хачатуряна виновным, <…> прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого", — огласил приговор один из тройки судей.
Таким образом, суд удовлетворил просьбу прокурора признать виновность Хачатуряна доказанной по всем пунктам обвинения.
Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и распространение их в интернете.
Дело самих сестер Хачатурян еще не закрыто, но решение суда, установившего вину их отца, станет одним из доказательств невиновности девушек. Защита надеется, что и это дело также прекратят.
Резонансное убийство произошло в Москве
27 июля 2018 года: три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, больше всего ран нанесла младшая дочь.
Защита настаивала, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, но обвинение все-таки предъявили по статье об убийстве по предварительному сговору. Сначала задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета совершения определенных действий, а впоследствии освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял дочерям физические и психические страдания, но оставило самую строгую квалификацию, расценив эти факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура
сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд
вернул оба дела об убийстве (на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно) в прокуратуру.