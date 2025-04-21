https://ria.ru/20250421/khabarovsk-2012437346.html
В Хабаровске проверяют сообщения о нападении беременной на любовницу мужа
В Хабаровске проверяют сообщения о нападении беременной на любовницу мужа - РИА Новости, 21.04.2025
В Хабаровске проверяют сообщения о нападении беременной на любовницу мужа
Полиция проверяет информацию об избиении беременной жительницей Хабаровска якобы любовницы мужа, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T06:08:00+03:00
2025-04-21T06:08:00+03:00
2025-04-21T06:40:00+03:00
происшествия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 21 апр - РИА Новости. Полиция проверяет информацию об избиении беременной жительницей Хабаровска якобы любовницы мужа, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. В соцсетях стало распространяться видео, на котором девушка днем избивает другую девушку: таскает за волосы, бьет руками и пинает ногами. В соцсетях сообщалось, что инцидент произошел после того, как беременная супруга, заподозрив мужа в измене, стала бить, предположительно, любовницу мужа, увидев, как они мило беседуют на лавочке возле многоквартирного дома в ЖК "Вершины". Пока продолжалась драка, ни супруг, ни прохожие не попытались оттащить нападавшую от жертвы. У пострадавшей девушки - подозрение на перелом носа и многочисленные ушибы, отмечалось в соцсетях. Она обратилась в полицию и зафиксировала побои. "В дежурную часть отдела полиции №6 УМВД России по Хабаровску обратилась с заявлением жительница Железнодорожного района. Со слов горожанки, в сквере ей причинила телесные повреждения незнакомая женщина. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного заявительнице вреда здоровью", - сказали агентству в городской полиции. ⠀ В комментариях к видеоролику уточнялось также, что после инцидента муж избил свою беременную жену той же ночью. Официально подтвердить или опровергнуть эту информацию агентству в полиции не смогли.
https://ria.ru/20250411/politsiya-2010617562.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, хабаровск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Хабаровск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Хабаровске проверяют сообщения о нападении беременной на любовницу мужа
Полиция проверит сообщения о нападении в Хабаровске беременной на любовницу мужа
ХАБАРОВСК, 21 апр - РИА Новости. Полиция проверяет информацию об избиении беременной жительницей Хабаровска якобы любовницы мужа, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
В соцсетях стало распространяться видео, на котором девушка днем избивает другую девушку: таскает за волосы, бьет руками и пинает ногами. В соцсетях сообщалось, что инцидент произошел после того, как беременная супруга, заподозрив мужа в измене, стала бить, предположительно, любовницу мужа, увидев, как они мило беседуют на лавочке возле многоквартирного дома в ЖК "Вершины". Пока продолжалась драка, ни супруг, ни прохожие не попытались оттащить нападавшую от жертвы. У пострадавшей девушки - подозрение на перелом носа и многочисленные ушибы, отмечалось в соцсетях. Она обратилась в полицию и зафиксировала побои.
"В дежурную часть отдела полиции №6 УМВД России
по Хабаровску
обратилась с заявлением жительница Железнодорожного района. Со слов горожанки, в сквере ей причинила телесные повреждения незнакомая женщина. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного заявительнице вреда здоровью", - сказали агентству в городской полиции. ⠀
В комментариях к видеоролику уточнялось также, что после инцидента муж избил свою беременную жену той же ночью. Официально подтвердить или опровергнуть эту информацию агентству в полиции не смогли.