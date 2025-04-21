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В Казани приставы передали опеке ребенка-маугли - РИА Новости, 21.04.2025
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22:32 21.04.2025 (обновлено: 22:40 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/kazan-2012621785.html
В Казани приставы передали опеке ребенка-маугли
В Казани приставы передали опеке ребенка-маугли - РИА Новости, 21.04.2025
В Казани приставы передали опеке ребенка-маугли
Судебные приставы Казани передали опеке девятилетнюю девочку-маугли, которую мать выводила гулять только ночью, сообщает управление ФССП по Татарстану на своей... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:32:00+03:00
2025-04-21T22:40:00+03:00
происшествия
казань
россия
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УФА, 21 апр - РИА Новости. Судебные приставы Казани передали опеке девятилетнюю девочку-маугли, которую мать выводила гулять только ночью, сообщает управление ФССП по Татарстану на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Судебные приставы Авиастроительного района Казани выехали по адресу регистрации должницы для исполнения постановления суда о передаче ребенка органам опеки. На месте женщина отказалась открывать дверь, игнорируя требования приставов. После предупреждений об административной ответственности и возможном вскрытии помещения она продолжила противодействовать. В результате дверь квартиры была вскрыта", - говорится в сообщении. При проникновении внутрь гражданка попыталась препятствовать законным действиям приставов. Ребенок, находившийся в комнате, был немедленно изъят и передан сотрудникам опеки администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. В отношении женщины составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование действиям судебного пристава), сообщает управление. "Социальные службы заранее подготовились: для 9-летней девочки купили одежду, еду и воду. Несмотря на то, что ребенок не посещал школу, она оказалась развитой и смышленой. Мать не работала, жила на алименты и пособия, а ребенка выводила на улицу только поздно вечером", - рассказали приставы. Отмечается, что решается вопрос о дальнейшем устройстве девочки, после медицинского обследования девочка может быть передана бабушке - матери отца ребенка.
https://ria.ru/20250418/travma-2012114659.html
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происшествия, казань, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Казань, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
В Казани приставы передали опеке ребенка-маугли

Судебные приставы в Казани передали опеке девятилетнюю девочку-маугли

© РИА Новости / Геннадий АносовСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Геннадий Аносов
Судебные приставы. Архивное фото
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УФА, 21 апр - РИА Новости. Судебные приставы Казани передали опеке девятилетнюю девочку-маугли, которую мать выводила гулять только ночью, сообщает управление ФССП по Татарстану на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«
"Судебные приставы Авиастроительного района Казани выехали по адресу регистрации должницы для исполнения постановления суда о передаче ребенка органам опеки. На месте женщина отказалась открывать дверь, игнорируя требования приставов. После предупреждений об административной ответственности и возможном вскрытии помещения она продолжила противодействовать. В результате дверь квартиры была вскрыта", - говорится в сообщении.
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При проникновении внутрь гражданка попыталась препятствовать законным действиям приставов. Ребенок, находившийся в комнате, был немедленно изъят и передан сотрудникам опеки администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. В отношении женщины составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование действиям судебного пристава), сообщает управление.
«
"Социальные службы заранее подготовились: для 9-летней девочки купили одежду, еду и воду. Несмотря на то, что ребенок не посещал школу, она оказалась развитой и смышленой. Мать не работала, жила на алименты и пособия, а ребенка выводила на улицу только поздно вечером", - рассказали приставы.
Отмечается, что решается вопрос о дальнейшем устройстве девочки, после медицинского обследования девочка может быть передана бабушке - матери отца ребенка.
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ПроисшествияКазаньРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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