В Казани приставы передали опеке ребенка-маугли
Судебные приставы в Казани передали опеке девятилетнюю девочку-маугли
Судебные приставы. Архивное фото
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УФА, 21 апр - РИА Новости. Судебные приставы Казани передали опеке девятилетнюю девочку-маугли, которую мать выводила гулять только ночью, сообщает управление ФССП по Татарстану на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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"Судебные приставы Авиастроительного района Казани выехали по адресу регистрации должницы для исполнения постановления суда о передаче ребенка органам опеки. На месте женщина отказалась открывать дверь, игнорируя требования приставов. После предупреждений об административной ответственности и возможном вскрытии помещения она продолжила противодействовать. В результате дверь квартиры была вскрыта", - говорится в сообщении.
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При проникновении внутрь гражданка попыталась препятствовать законным действиям приставов. Ребенок, находившийся в комнате, был немедленно изъят и передан сотрудникам опеки администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. В отношении женщины составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование действиям судебного пристава), сообщает управление.
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"Социальные службы заранее подготовились: для 9-летней девочки купили одежду, еду и воду. Несмотря на то, что ребенок не посещал школу, она оказалась развитой и смышленой. Мать не работала, жила на алименты и пособия, а ребенка выводила на улицу только поздно вечером", - рассказали приставы.
Отмечается, что решается вопрос о дальнейшем устройстве девочки, после медицинского обследования девочка может быть передана бабушке - матери отца ребенка.
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