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В Калининграде трех мужчин задержали за организацию борделей - РИА Новости, 21.04.2025
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14:34 21.04.2025 (обновлено: 15:37 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/kaliningrad-2012521665.html
В Калининграде трех мужчин задержали за организацию борделей
В Калининграде трех мужчин задержали за организацию борделей - РИА Новости, 21.04.2025
В Калининграде трех мужчин задержали за организацию борделей
Владельцев трех борделей, годовой доход которых мог составлять до 500 миллионов рублей в год, задержали в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального СУСК РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:34:00+03:00
2025-04-21T15:37:00+03:00
происшествия
россия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 21 апр — РИА Новости. Владельцев трех борделей, годовой доход которых мог составлять до 500 миллионов рублей в год, задержали в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. По версии следствия, с 2023 года трое жителей региона создали организованную группу для вовлечения лиц в занятие проституцией, подыскали три помещения в городе Калининграде, в которых организовали притоны под видом массажных салонов и кальянных для оказания женщинами и мужчинами платных сексуальных услуг. Они привлекли администраторов, охранников, обеспечивающий персонал, которые контролировали деятельность проституток, встречали клиентов, предоставляли им сведения о видах и стоимости платных услуг, вели финансовую отчетность, обеспечивали деятельность притонов, контролировали соблюдение дисциплины. В отношении 17 жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), частью 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). "Все 17 фигурантов задержаны в качестве подозреваемых, допрошены, в зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения", - говорится в релизе. "По данным оперативных служб, в занятие проституцией было вовлечено свыше 30 женщин и как минимум один мужчина, оказывавший платные услуги лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Незаконный годовой доход, полученный в результате указанной преступной деятельности, по оперативным данным, мог составлять порядка 500 миллионов рублей", - добавили в СУСК. Следствие направило в суд ходатайства об аресте трех организаторов и двух участников преступного сообщества, еще одному фигуранту просит домашний арест, остальным 11 - запрет определенных действий.
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происшествия, россия, калининград
Происшествия, Россия, Калининград
В Калининграде трех мужчин задержали за организацию борделей

В Калининграде трех мужчин задержали за организацию трех борделей

© Калининградский Следком/TelegramВладельцев трех борделей задержали в Калининграде
Владельцев трех борделей задержали в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Калининградский Следком/Telegram
Владельцев трех борделей задержали в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 21 апр — РИА Новости. Владельцев трех борделей, годовой доход которых мог составлять до 500 миллионов рублей в год, задержали в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
По версии следствия, с 2023 года трое жителей региона создали организованную группу для вовлечения лиц в занятие проституцией, подыскали три помещения в городе Калининграде, в которых организовали притоны под видом массажных салонов и кальянных для оказания женщинами и мужчинами платных сексуальных услуг. Они привлекли администраторов, охранников, обеспечивающий персонал, которые контролировали деятельность проституток, встречали клиентов, предоставляли им сведения о видах и стоимости платных услуг, вели финансовую отчетность, обеспечивали деятельность притонов, контролировали соблюдение дисциплины.
В отношении 17 жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), частью 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). "Все 17 фигурантов задержаны в качестве подозреваемых, допрошены, в зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения", - говорится в релизе.
"По данным оперативных служб, в занятие проституцией было вовлечено свыше 30 женщин и как минимум один мужчина, оказывавший платные услуги лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Незаконный годовой доход, полученный в результате указанной преступной деятельности, по оперативным данным, мог составлять порядка 500 миллионов рублей", - добавили в СУСК.
Следствие направило в суд ходатайства об аресте трех организаторов и двух участников преступного сообщества, еще одному фигуранту просит домашний арест, остальным 11 - запрет определенных действий.
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