https://ria.ru/20250421/kaliningrad-2012521665.html

В Калининграде трех мужчин задержали за организацию борделей

В Калининграде трех мужчин задержали за организацию борделей - РИА Новости, 21.04.2025

В Калининграде трех мужчин задержали за организацию борделей

Владельцев трех борделей, годовой доход которых мог составлять до 500 миллионов рублей в год, задержали в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального СУСК РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:34:00+03:00

2025-04-21T14:34:00+03:00

2025-04-21T15:37:00+03:00

происшествия

россия

калининград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012536520_0:0:1852:1042_1920x0_80_0_0_c595f0486794f2c685ae637bcd9deca8.jpg

КАЛИНИНГРАД, 21 апр — РИА Новости. Владельцев трех борделей, годовой доход которых мог составлять до 500 миллионов рублей в год, задержали в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. По версии следствия, с 2023 года трое жителей региона создали организованную группу для вовлечения лиц в занятие проституцией, подыскали три помещения в городе Калининграде, в которых организовали притоны под видом массажных салонов и кальянных для оказания женщинами и мужчинами платных сексуальных услуг. Они привлекли администраторов, охранников, обеспечивающий персонал, которые контролировали деятельность проституток, встречали клиентов, предоставляли им сведения о видах и стоимости платных услуг, вели финансовую отчетность, обеспечивали деятельность притонов, контролировали соблюдение дисциплины. В отношении 17 жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), частью 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). "Все 17 фигурантов задержаны в качестве подозреваемых, допрошены, в зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения", - говорится в релизе. "По данным оперативных служб, в занятие проституцией было вовлечено свыше 30 женщин и как минимум один мужчина, оказывавший платные услуги лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Незаконный годовой доход, полученный в результате указанной преступной деятельности, по оперативным данным, мог составлять порядка 500 миллионов рублей", - добавили в СУСК. Следствие направило в суд ходатайства об аресте трех организаторов и двух участников преступного сообщества, еще одному фигуранту просит домашний арест, остальным 11 - запрет определенных действий.

https://ria.ru/20250421/bashkirija-2012472671.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, калининград