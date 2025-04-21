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В Калининграде акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
В Калининграде акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате - РИА Новости, 21.04.2025
В Калининграде акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
Акция "Бессмертный полк" в Калининграде пройдет 9 мая в очном формате, сообщил глава региона Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:09:00+03:00
2025-04-21T13:09:00+03:00
2025-04-21T13:09:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 21 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Калининграде пройдет 9 мая в очном формате, сообщил глава региона Алексей Беспрозванных. "Принял решение, что в этом году "Бессмертный полк" в Калининграде пройдёт в очном формате", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что шествие "Бессмертного полка" начнется после военного парада в 11.00 (12.00 мск) от улицы Черняховского по Гвардейскому проспекту до мемориала 1200 воинам-гвардейцам. "Для многих россиян акция стала традицией, в том числе и для моей семьи. Обязательно приму участие в шествии. Приглашаю вместе пройти в строю "Бессмертного полка" и отдать дань памяти родным, кто воевал в Великую Отечественную войну и трудился в тылу во имя Великой Победы", - добавил Беспрозванных. В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" проходила 9 мая онлайн из-за пандемии коронавируса, в 2022 году шествие в регионе прошло в очном формате. В 2023 году акция "Бессмертный полк" в Калининградской области также проводилась. В 2024 году организаторы акции "Бессмертный полк" приняли решение отменить традиционные шествия во всех городах России по соображениям безопасности.
https://ria.ru/20250419/polk-1786936652.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Калининград, Калининградская область, Россия, Алексей Беспрозванных
В Калининграде акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
Беспрозванных: "Бессмертный полк" в Калининграде пройдет 9 мая в очном формате