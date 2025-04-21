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Якунин высказался об отношениях Фонда Андрея Первозванного и Израиля - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
10:59 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/izrail-2012471101.html
Якунин высказался об отношениях Фонда Андрея Первозванного и Израиля
Якунин высказался об отношениях Фонда Андрея Первозванного и Израиля - РИА Новости, 21.04.2025
Якунин высказался об отношениях Фонда Андрея Первозванного и Израиля
Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин в интервью РИА Новости назвал отношения фонда с властями Израиля уважительными и... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:59:00+03:00
2025-04-21T10:59:00+03:00
религия
израиль
россия
владимир якунин
фонд андрея первозванного
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин в интервью РИА Новости назвал отношения фонда с властями Израиля уважительными и полными взаимопонимания. "(С израильскими властями у ФАП – ред.) полное взаимопонимание и уважение. Сказать, что не возникает никаких сложностей, было бы неправильно. Но все они носят технический, ситуативный характер и в итоге без каких-либо проблем решаются", – сказал он. Он поблагодарил посольство Израиля в России, а также министерства иностранных дел, внутренних дел, туризма и внутренней безопасности Израиля. "С их представителями за все годы организации принесения Благодатного огня в Россию у нас сложились очень конструктивные отношения", – подчеркнул Якунин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.
https://ria.ru/20250419/pravoslavie-2012209541.html
https://ria.ru/20250419/ogon-2012250573.html
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израиль, россия, владимир якунин, фонд андрея первозванного
Религия, Израиль, Россия, Владимир Якунин, Фонд Андрея Первозванного
Якунин высказался об отношениях Фонда Андрея Первозванного и Израиля

Якунин назвал отношения ФАП и Израиля уважительными и полными взаимопонимания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин в интервью РИА Новости назвал отношения фонда с властями Израиля уважительными и полными взаимопонимания.
"(С израильскими властями у ФАП – ред.) полное взаимопонимание и уважение. Сказать, что не возникает никаких сложностей, было бы неправильно. Но все они носят технический, ситуативный характер и в итоге без каких-либо проблем решаются", – сказал он.
Иерусалим, в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Делегация Фонда Андрея Первозванного посетила храм Гроба Господня
19 апреля, 00:15
Он поблагодарил посольство Израиля в России, а также министерства иностранных дел, внутренних дел, туризма и внутренней безопасности Израиля.
"С их представителями за все годы организации принесения Благодатного огня в Россию у нас сложились очень конструктивные отношения", – подчеркнул Якунин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.
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РелигияИзраильРоссияВладимир ЯкунинФонд Андрея Первозванного
 
 
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