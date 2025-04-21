https://ria.ru/20250421/izrail-2012471101.html

Якунин высказался об отношениях Фонда Андрея Первозванного и Израиля

Якунин высказался об отношениях Фонда Андрея Первозванного и Израиля - РИА Новости, 21.04.2025

Якунин высказался об отношениях Фонда Андрея Первозванного и Израиля

Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин в интервью РИА Новости назвал отношения фонда с властями Израиля уважительными и... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:59:00+03:00

2025-04-21T10:59:00+03:00

2025-04-21T10:59:00+03:00

религия

израиль

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владимир якунин

фонд андрея первозванного

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин в интервью РИА Новости назвал отношения фонда с властями Израиля уважительными и полными взаимопонимания. "(С израильскими властями у ФАП – ред.) полное взаимопонимание и уважение. Сказать, что не возникает никаких сложностей, было бы неправильно. Но все они носят технический, ситуативный характер и в итоге без каких-либо проблем решаются", – сказал он. Он поблагодарил посольство Израиля в России, а также министерства иностранных дел, внутренних дел, туризма и внутренней безопасности Израиля. "С их представителями за все годы организации принесения Благодатного огня в Россию у нас сложились очень конструктивные отношения", – подчеркнул Якунин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.

https://ria.ru/20250419/pravoslavie-2012209541.html

https://ria.ru/20250419/ogon-2012250573.html

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израиль, россия, владимир якунин, фонд андрея первозванного