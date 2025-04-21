https://ria.ru/20250421/izrail-2012471101.html
Якунин высказался об отношениях Фонда Андрея Первозванного и Израиля
Якунин высказался об отношениях Фонда Андрея Первозванного и Израиля - РИА Новости, 21.04.2025
Якунин высказался об отношениях Фонда Андрея Первозванного и Израиля
Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин в интервью РИА Новости назвал отношения фонда с властями Израиля уважительными и... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:59:00+03:00
2025-04-21T10:59:00+03:00
2025-04-21T10:59:00+03:00
религия
израиль
россия
владимир якунин
фонд андрея первозванного
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012458417_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_c7a80dabbcf7a5d8cc1e978e8921b65d.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин в интервью РИА Новости назвал отношения фонда с властями Израиля уважительными и полными взаимопонимания. "(С израильскими властями у ФАП – ред.) полное взаимопонимание и уважение. Сказать, что не возникает никаких сложностей, было бы неправильно. Но все они носят технический, ситуативный характер и в итоге без каких-либо проблем решаются", – сказал он. Он поблагодарил посольство Израиля в России, а также министерства иностранных дел, внутренних дел, туризма и внутренней безопасности Израиля. "С их представителями за все годы организации принесения Благодатного огня в Россию у нас сложились очень конструктивные отношения", – подчеркнул Якунин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.
https://ria.ru/20250419/pravoslavie-2012209541.html
https://ria.ru/20250419/ogon-2012250573.html
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012458417_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_bacaa46f359f555df987398b89685fa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, владимир якунин, фонд андрея первозванного
Религия, Израиль, Россия, Владимир Якунин, Фонд Андрея Первозванного
Якунин высказался об отношениях Фонда Андрея Первозванного и Израиля
Якунин назвал отношения ФАП и Израиля уважительными и полными взаимопонимания