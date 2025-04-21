https://ria.ru/20250421/istochnik-2012564152.html

Bloomberg рассказал о возможном преемнике Маска

Bloomberg рассказал о возможном преемнике Маска - РИА Новости, 21.04.2025

Bloomberg рассказал о возможном преемнике Маска

Главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска в случае его ухода с поста может заменить исполняющий обязанности главы Бюро по защите... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:12:00+03:00

2025-04-21T17:12:00+03:00

2025-04-21T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска в случае его ухода с поста может заменить исполняющий обязанности главы Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) Рассел Воут, ранее также ставший соавтором консервативного документа "Проект 2025", передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме. "О Воуте (в администрации. — Прим. ред.) широко распространено мнение, что он готовится подхватить то, что Маск оставит. Там, где Маск проявил рвение к крушению и захвату, у Воута есть институциональные знания и, возможно, терпение, чтобы заставить организованные DOGE сокращения остаться в силе", — указано в публикации.По словам бывшего советника Трампа Стива Бэннона, "никто в Вашингтоне" не способен к более качественному и точному управлению федеральным правительством, чем Воут, которого тот называет "одним из ключевых архитекторов" реструктуризации, которую Трамп проводит в правительстве. С опорой на процесс сокращений в подведомственном Воуту CFPB агентство описывает его манеру работы, подчеркивая, что тот "тихо выполнил больший объем реальных задач", в то время как Маску приписал себе заслугу за остановку работы ведомства. Именно Воут, как утверждает агентство, был ответственен за рассылку сотрудникам писем об остановке работы, закрытие офиса ведомства, отмену его контрактов и организацию широких сокращений. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250420/doge-2012385184.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, стив бэннон, heritage foundation