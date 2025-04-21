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Иркутские компании подтвердили качество сертификатами "Сделано в России"

Иркутские компании подтвердили качество сертификатами "Сделано в России" - РИА Новости, 21.04.2025

Иркутские компании подтвердили качество сертификатами "Сделано в России"

Иркутская область укрепляет свои позиции на экспортном рынке: уже восемь региональных компаний получили сертификаты "Сделано в России" Российского экспортного... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:34:00+03:00

2025-04-21T10:34:00+03:00

2025-04-21T19:39:00+03:00

экономика

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Иркутская область укрепляет свои позиции на экспортном рынке: уже восемь региональных компаний получили сертификаты "Сделано в России" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.Сертификат "Сделано в России" — это знак качества, который помогает российским производителям успешно продвигать свою продукцию на международной арене при поддержке РЭЦ под единым зонтичным национальном брендом.В РЭЦ уточнили, что благодаря совместным усилиям РЭЦ, федеральных ведомств и региональных властей иркутские экспортеры получают все необходимые инструменты для успешного выхода на международные рынки и продвижения своей продукции под знаком качества "Сделано в России". Так, в прошлом году компаниям региона со стороны РЭЦ было оказано свыше тысячи услуг, поддержку получили 412 предприятий."Мы гордимся нашими компаниями, которые демонстрируют высокое качество продукции и успешно конкурируют на мировом рынке. Получение сертификатов "Сделано в России" - это заслуженное признание их достижений и важный шаг к укреплению позиций Иркутской области как экспортно-ориентированного региона", - заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. В состав Группы входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которая стала важным инструментом для бизнеса Иркутской области."Среди иркутских компаний, получивших сертификаты, — производители продуктов питания, биологически активных добавок, оборудования и других товаров. Их продукция уже пользуется спросом за рубежом, а получение сертификата "Сделано в России" станет дополнительным стимулом для расширения экспортных горизонтов", - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Одной из компаний, получивших сертификат, является "Инновационные технологии ДКВ", которая занимается разработкой и внедрением инновационной линейки пищевых добавок для спортсменов с антиоксидантным эффектом. Высокое качество продукции и инновационный подход позволили компании получить престижную сертификацию. В настоящее время она ведет переговоры по реализации своей продукции в Киргизию.Другой пример - производитель препаратов на основе гуминовых кислот "Агротех Гумат", который активно расширяет сотрудничество с зарубежными странами. Продукция предприятия пользуется спросом у сельхозпроизводителей в таких странах, как Вьетнам, Бразилия и Китай. Сертификация "Сделано в России" стала важным фактором признания качества продукции на международном уровне, и компания регулярно участвует в коллективных экспозициях РЭЦ на международных выставках.Компания "Фалькон" активно осваивает новые экспортные рынки. В настоящий момент ведет переговоры с турецкими партнерами по экспорту вакуумных сушильных камер для древесины Terawood. При выстраивании деловых отношений с зарубежными партнерами, рассказали в компании, сертификация "Сделано в России" стала дополнительным конкурентным преимуществом.Также обладателем сертификата "Сделано в России" является компания "Травы Байкала", занимающаяся производством продуктов на основе растительного сырья. История компании насчитывает более 30 лет успешной деятельности, в течение которых были восстановлены и внедрены в производство многие забытые методики лечения травами, а также разработаны и выведены на рынок новые высокоэффективные препараты. На сегодняшний день компания "Травы Байкала" ведет поставки своей продукции по всему миру, строго придерживаясь самых высоких стандартов качества на всех этапах производства.Центр добавил, для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно — подать заявку на сайте Российского экспортного центра, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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