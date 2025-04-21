https://ria.ru/20250421/iran-2012594336.html

Иран готов заключить с США ядерную сделку, заявил Пезешкиан

Иран готов заключить с США ядерную сделку, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 21.04.2025

Иран готов заключить с США ядерную сделку, заявил Пезешкиан

Иран готов заключить с США ядерную сделку на равных условиях, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, его слова приводят на официальном сайте главы республики. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:57:00+03:00

2025-04-21T18:57:00+03:00

2025-04-21T19:21:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

масуд пезешкиан

али хаменеи

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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ТЕГЕРАН, 21 апр — РИА Новости. Иран готов заключить с США ядерную сделку на равных условиях, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, его слова приводят на официальном сайте главы республики. "Касательно переговоров с США — в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов мы готовы к соглашению, но, если они не захотят заключать с нами сделку на равных условиях, мы продолжим идти по своему пути", — отметил он. После второго раунда переговоров с США он повторил озвученную верховным лидером Ирана Али Хаменеи позицию о том, что Тегеран воспринимает переговоры пессимистично и не испытывает оптимизма.Второй раунд переговоров между Ираном и Соединенными Штатами при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди прошел в прошлую субботу в Риме. Третий раунд состоится 26 апреля, а на среду, 23 апреля, в Омане запланирована встреча технических групп на уровне экспертов.Ситуация вокруг ядерной программы ИранаВ начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, страна отказала Вашингтону в прямых переговорах по этому вопросу.Двенадцатого апреля в Омане состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что встреча прошла позитивно. Иранский дипломат также назвал ее конструктивной и спокойной.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018-го Штаты вышли из соглашения и восстановили ограничения против Ирана.В ответ Исламская Республика заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250421/ssha-2012555677.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html

https://ria.ru/20250421/tramp-2012588930.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), масуд пезешкиан, али хаменеи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана