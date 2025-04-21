Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном
Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Договор подписали 17 января 2025 года во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.
Основные положения соглашения:
- Москва и Тегеран договорились поддерживать торгово-экономическое сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес;
- стороны тесно взаимодействуют в проведении совместных военных учений;
- если одна из стран подвергнется агрессии, другая не должна оказывать атакующей стороне помощь, способствующую продолжению нападения;
- Россия и Иран не допускают использования своих территорий для поддержки сепаратистских движений, угрожающих территориальной целостности;
- Москва и Тегеран сотрудничают в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами;
- страны намерены противодействовать применению односторонних принудительных мер, считают их введение международно-противоправным деянием;
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- Москва и Тегеран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних принудительных мер;
- договорились содействовать сотрудничеству СМИ двух стран для противодействия дезинформации и негативной пропаганде;
- Москва и Тегеран будут оказывать друг другу возможную помощь в предотвращении стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, стороны договариваются о подходах к цене;
- договорились взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры;
- Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики;
- договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.
Этот документ призван заменить действующий сейчас Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым соглашением велась с 2022-го, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
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