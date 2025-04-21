https://ria.ru/20250421/iran-2012523972.html

Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном

Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 21.04.2025

Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующий документ разместили... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:43:00+03:00

2025-04-21T14:43:00+03:00

2025-04-21T15:17:00+03:00

иран

москва

владимир путин

масуд пезешкиан

россия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Договор подписали 17 января 2025 года во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.Основные положения соглашения:Этот документ призван заменить действующий сейчас Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым соглашением велась с 2022-го, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

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https://ria.ru/20250119/iran-1994493322.html

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москва

россия

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иран, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, россия