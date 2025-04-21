Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 21.04.2025 (обновлено: 15:17 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/iran-2012523972.html
Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном
Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующий документ разместили... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:43:00+03:00
2025-04-21T15:17:00+03:00
иран
москва
владимир путин
масуд пезешкиан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872491356_0:113:2085:1286_1920x0_80_0_0_5a607f1294e5bd5ff5d1eed1c922f284.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Договор подписали 17 января 2025 года во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.Основные положения соглашения:Этот документ призван заменить действующий сейчас Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым соглашением велась с 2022-го, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
https://ria.ru/20250409/ssha-2010248427.html
https://ria.ru/20250119/iran-1994493322.html
https://ria.ru/20250419/arakchi-2012278854.html
иран
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872491356_0:141:2085:1706_1920x0_80_0_0_a800b89e6b1152bac36999698e0d9f04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, россия
Иран, Москва, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Россия
Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном

Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве с Ираном

© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Договор подписали 17 января 2025 года во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Politico: США обеспокоены волевыми переговорщиками из России и Ирана
9 апреля, 14:43
Основные положения соглашения:
  • Москва и Тегеран договорились поддерживать торгово-экономическое сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес;
  • стороны тесно взаимодействуют в проведении совместных военных учений;
  • если одна из стран подвергнется агрессии, другая не должна оказывать атакующей стороне помощь, способствующую продолжению нападения;
  • Россия и Иран не допускают использования своих территорий для поддержки сепаратистских движений, угрожающих территориальной целостности;
  • Москва и Тегеран сотрудничают в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами;
  • страны намерены противодействовать применению односторонних принудительных мер, считают их введение международно-противоправным деянием;
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере
19 января, 17:12
  • Москва и Тегеран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних принудительных мер;
  • договорились содействовать сотрудничеству СМИ двух стран для противодействия дезинформации и негативной пропаганде;
  • Москва и Тегеран будут оказывать друг другу возможную помощь в предотвращении стихийных бедствий и техногенных катастроф;
  • газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, стороны договариваются о подходах к цене;
  • договорились взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры;
  • Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики;
  • договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.
Этот документ призван заменить действующий сейчас Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым соглашением велась с 2022-го, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Аракчи заявил о серьезности отношений России и Ирана
19 апреля, 16:11
 
ИранМоскваВладимир ПутинМасуд ПезешкианРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала