https://ria.ru/20250421/investory-2012445634.html

Инвесторы вернут властям ДНР и ЛНР девять шахт, пишет РБК

Инвесторы вернут властям ДНР и ЛНР девять шахт, пишет РБК - РИА Новости, 21.04.2025

Инвесторы вернут властям ДНР и ЛНР девять шахт, пишет РБК

Инвесторы в угольные активы Донецкой и Луганской народной республик вернут властям этих регионов девять из 15 шахт, взятых в аренду год назад, для дальнейшей... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:55:00+03:00

2025-04-21T08:55:00+03:00

2025-04-21T08:55:00+03:00

экономика

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Инвесторы в угольные активы Донецкой и Луганской народной республик вернут властям этих регионов девять из 15 шахт, взятых в аренду год назад, для дальнейшей ликвидации на фоне нерентабельности предприятий при текущих мировых ценах на уголь и высоких издержках, пишет издание РБК со ссылкой на копию протокола совещания в Минэнерго, прошедшего 10 апреля. "Инвесторы в угольные активы Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) - ООО "Импэкс-Дон" и ООО "Торговый дом "Донские угли" - вернут властям этих регионов девять угольных шахт, взятых в аренду в 2024 году. Из них семь находятся в аренде у "Донских углей" (в ЛНР), две - у "Импэкс-Дона" (в ДНР)… Они оказались нерентабельными при текущих мировых ценах на уголь и высоких издержках", - пишет РБК. По словам источника издания, знакомого с ходом обсуждением вопроса, федеральные власти не возражают против возврата активов в собственность регионов. При этом они считают, что оплатить создание техпроектов ликвидации горных выработок (на возвращаемых активах) и содержание шахт до их ликвидации или консервации должны инвесторы. Как следует из расчетов источника, в течение года инвесторы вынуждены будут тратить на поддержку объектов совокупно 2–3 миллиарда рублей. Бизнес, в свою очередь, считает, что эти расходы должны взять на себя органы власти. Летом прошлого года в ходе ПМЭФ правительство ЛНР передало ростовскому "Торговому дому" пять шахт, еще пять шахт компания арендовала в апреле. Весной 2024 года администрация ДНР передала в аренду "Импэкс-Дон" четыре шахты, летом того же года власти региона передали еще одну шахту, уточняет издание.

https://ria.ru/20250318/siluanov--2005691119.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988923116.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)