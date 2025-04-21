https://ria.ru/20250421/inoagenty-2012546552.html

Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании

Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании - РИА Новости, 21.04.2025

Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:23:00+03:00

2025-04-21T16:23:00+03:00

2025-04-21T16:26:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие ее лицензии должно быть прекращено. Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не могут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно.Лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. Иностранный агент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.Также иноагентам запрещено получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и получать муниципальную поддержку. Согласно закону, иностранные агенты также не смогут входить в составы органов управления госкорпораций.

https://ria.ru/20250408/inoagenty-2010027890.html

https://ria.ru/20250404/inoagenty-2009386826.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество