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Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании - РИА Новости, 21.04.2025
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16:23 21.04.2025 (обновлено: 16:26 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/inoagenty-2012546552.html
Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании
Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:23:00+03:00
2025-04-21T16:26:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие ее лицензии должно быть прекращено. Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не могут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно.Лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. Иностранный агент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.Также иноагентам запрещено получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и получать муниципальную поддержку. Согласно закону, иностранные агенты также не смогут входить в составы органов управления госкорпораций.
https://ria.ru/20250408/inoagenty-2010027890.html
https://ria.ru/20250404/inoagenty-2009386826.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании

Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании и просвещении

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие ее лицензии должно быть прекращено. Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не могут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Володин отметил важность принятия законов о противодействии иноагентам
8 апреля, 14:20
Лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. Иностранный агент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
Также иноагентам запрещено получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и получать муниципальную поддержку. Согласно закону, иностранные агенты также не смогут входить в составы органов управления госкорпораций.
Блогер Алексей Губанов* - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Минюст обновил список иноагентов
4 апреля, 17:05
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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