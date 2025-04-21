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Путин подписал новый закон об иноагентах - РИА Новости, 21.04.2025
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16:07 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/inoagenty-2012541777.html
Путин подписал новый закон об иноагентах
Путин подписал новый закон об иноагентах - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал новый закон об иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:07:00+03:00
2025-04-21T16:07:00+03:00
россия
владимир путин
международный уголовный суд
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом признаются иноагентами лица, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд), или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус распространяется на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.
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россия, владимир путин, международный уголовный суд
Россия, Владимир Путин, Международный уголовный суд
Путин подписал новый закон об иноагентах

Путин подписал закон о признании иноагентами членов международных организаций

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом признаются иноагентами лица, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд), или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус распространяется на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов об иноагентах
2 апреля, 13:32
 
РоссияВладимир ПутинМеждународный уголовный суд
 
 
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