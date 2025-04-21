https://ria.ru/20250421/inoagenty-2012541777.html

Путин подписал новый закон об иноагентах

Путин подписал новый закон об иноагентах - РИА Новости, 21.04.2025

Путин подписал новый закон об иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:07:00+03:00

2025-04-21T16:07:00+03:00

2025-04-21T16:07:00+03:00

россия

владимир путин

международный уголовный суд

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом признаются иноагентами лица, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд), или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус распространяется на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.

https://ria.ru/20250402/gd-2008875045.html

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россия, владимир путин, международный уголовный суд