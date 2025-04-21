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Суд оштрафовал Марию Певчих* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал Марию Певчих* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 21.04.2025
Суд оштрафовал Марию Певчих* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал Марию Певчих* на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:14:00+03:00
2025-04-21T17:14:00+03:00
2025-04-21T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал Марию Певчих* на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Журналист Мария Певчих* привлечена к административной ответственности в суде столицы. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Певчих* Мария Константиновна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - говорится в сообщении.Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей.* Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
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мария певчих, происшествия, россия, москва
Мария Певчих, Происшествия, Россия, Москва
Суд оштрафовал Марию Певчих* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал Певчих на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента