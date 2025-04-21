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Суд оштрафовал Марию Певчих* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 21.04.2025
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17:14 21.04.2025 (обновлено: 17:20 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/inoagent-2012565031.html
Суд оштрафовал Марию Певчих* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал Марию Певчих* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 21.04.2025
Суд оштрафовал Марию Певчих* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал Марию Певчих* на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 21.04.2025
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2025-04-21T17:20:00+03:00
мария певчих
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал Марию Певчих* на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.&quot;Журналист Мария Певчих* привлечена к административной ответственности в суде столицы. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Певчих* Мария Константиновна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ&quot;, - говорится в сообщении.Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей.* Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
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мария певчих, происшествия, россия, москва
Мария Певчих, Происшествия, Россия, Москва
Суд оштрафовал Марию Певчих* за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал Певчих на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

© соцсети Марии ПевчихМария Певчих*
Мария Певчих* - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© соцсети Марии Певчих
Мария Певчих*. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал Марию Певчих* на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«

"Журналист Мария Певчих* привлечена к административной ответственности в суде столицы. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Певчих* Мария Константиновна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей.
* Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
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