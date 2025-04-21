https://ria.ru/20250421/import-2012438768.html
США втрое больше завязаны на импорт из Китая, чем наоборот
США втрое больше завязаны на импорт из Китая, чем наоборот - РИА Новости, 21.04.2025
США втрое больше завязаны на импорт из Китая, чем наоборот
США сильно зависят, то есть получают более трети всего импорта, от Китая в поставках 198 товаров, при этом у Поднебесной это всего лишь 68 позиций, выяснило РИА РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T07:05:00+03:00
2025-04-21T07:05:00+03:00
2025-04-21T07:09:00+03:00
экономика
сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США сильно зависят, то есть получают более трети всего импорта, от Китая в поставках 198 товаров, при этом у Поднебесной это всего лишь 68 позиций, выяснило РИА Новости по данным национальных статслужб. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Некоторые эксперты считают, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. Штаты в прошлом году занимали более трети в китайском импорте лишь по 68 товарным позициям, при этом сами из Китая ввозили более трети продукции по 198 позициям. Среди 68 товарных групп сильнее всего китайский рынок с учетом объема поставок зависел от импорта американской домашней птицы - на Штаты здесь приходилось 93%. Чуть больше 70% США занимали в китайском импорте кормовых корнеплодов, мясных продуктов и консервов, а около двух третей - в продажах зажигалок и сорго. Штаты также обеспечивали еще примерно 60% поставок на китайский рынок зеркал, каолина, тантала, целлюлозы и летательных аппаратов, около половины - турбореактивных двигателей и газовых турбин, а также кормов для животных и кварца. Среди других товаров, в поставках которых США занимали как минимум треть, можно выделить антибиотики, хлопковое волокно и грузовики. Самые же крупные покупки Китая у США приходились на нефтепродукты - 14 миллиардов долларов, хотя доля составила лишь 16%. Похожая ситуация сложилась почти по всем товарам-"миллиардерам" в китайском импорте: больше трети на США приходилось лишь в закупках турбореактивных двигателей и газовых турбин (6,6 миллиарда долларов), летательных аппаратов (5,3 миллиарда долларов), ациклических углеводородов (2,8 миллиарда), хлопкового волокна (1,85 миллиарда долларов) и сорго (1,7 миллиарда долларов). В то же время среди тех товаров, где хотя бы треть поставок на американский рынок осуществляется китайским бизнесом, самые значительные суммы у телефонных аппаратов (сейчас по ним действует уменьшенная пошлина в 20% вместо 145%, как на остальные товары) - 50,9 миллиарда долларов, электрические аккумуляторы - 17,9 миллиардов, игрушки - 13,5 миллиарда, консоли для видеоигр - 7 миллиардов, а также электрические водонагреватели - 6,6 миллиарда. Американцы при этом закупали более 90% у Китая по одиннадцати товарным позициям, включая детские коляски, зонты, термосы и фейерверки, более 80% - по двенадцати, в том числе некоторые виды обуви и товары для праздников. Более двух третей приходится на китайских поставщиков в американском импорте мела, марганца, иттрия и скандия.
https://ria.ru/20250421/kitay-2012435751.html
https://ria.ru/20250420/ssha-2012412188.html
https://ria.ru/20250420/turtsija-2012371095.html
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экономика, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США втрое больше завязаны на импорт из Китая, чем наоборот
США ввезли из Китая 198 позиций с импортом больше трети продукции
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США сильно зависят, то есть получают более трети всего импорта, от Китая в поставках 198 товаров, при этом у Поднебесной это всего лишь 68 позиций, выяснило РИА Новости по данным национальных статслужб.
Президент США Дональд Трамп
2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая
заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Некоторые эксперты считают, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.
Штаты в прошлом году занимали более трети в китайском импорте лишь по 68 товарным позициям, при этом сами из Китая ввозили более трети продукции по 198 позициям.
Среди 68 товарных групп сильнее всего китайский рынок с учетом объема поставок зависел от импорта американской домашней птицы - на Штаты здесь приходилось 93%. Чуть больше 70% США занимали в китайском импорте кормовых корнеплодов, мясных продуктов и консервов, а около двух третей - в продажах зажигалок и сорго.
Штаты также обеспечивали еще примерно 60% поставок на китайский рынок зеркал, каолина, тантала, целлюлозы и летательных аппаратов, около половины - турбореактивных двигателей и газовых турбин, а также кормов для животных и кварца. Среди других товаров, в поставках которых США занимали как минимум треть, можно выделить антибиотики, хлопковое волокно и грузовики.
Самые же крупные покупки Китая у США приходились на нефтепродукты - 14 миллиардов долларов, хотя доля составила лишь 16%. Похожая ситуация сложилась почти по всем товарам-"миллиардерам" в китайском импорте: больше трети на США приходилось лишь в закупках турбореактивных двигателей и газовых турбин (6,6 миллиарда долларов), летательных аппаратов (5,3 миллиарда долларов), ациклических углеводородов (2,8 миллиарда), хлопкового волокна (1,85 миллиарда долларов) и сорго (1,7 миллиарда долларов).
В то же время среди тех товаров, где хотя бы треть поставок на американский рынок осуществляется китайским бизнесом, самые значительные суммы у телефонных аппаратов (сейчас по ним действует уменьшенная пошлина в 20% вместо 145%, как на остальные товары) - 50,9 миллиарда долларов, электрические аккумуляторы - 17,9 миллиардов, игрушки - 13,5 миллиарда, консоли для видеоигр - 7 миллиардов, а также электрические водонагреватели - 6,6 миллиарда.
Американцы при этом закупали более 90% у Китая по одиннадцати товарным позициям, включая детские коляски, зонты, термосы и фейерверки, более 80% - по двенадцати, в том числе некоторые виды обуви и товары для праздников. Более двух третей приходится на китайских поставщиков в американском импорте мела, марганца, иттрия и скандия.