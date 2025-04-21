https://ria.ru/20250421/import-2012438768.html

США втрое больше завязаны на импорт из Китая, чем наоборот

США втрое больше завязаны на импорт из Китая, чем наоборот - РИА Новости, 21.04.2025

США втрое больше завязаны на импорт из Китая, чем наоборот

США сильно зависят, то есть получают более трети всего импорта, от Китая в поставках 198 товаров, при этом у Поднебесной это всего лишь 68 позиций, выяснило РИА РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T07:05:00+03:00

2025-04-21T07:05:00+03:00

2025-04-21T07:09:00+03:00

экономика

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_0:237:4500:2768_1920x0_80_0_0_54812b5aa3cd4d23ae54ef877f3714df.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США сильно зависят, то есть получают более трети всего импорта, от Китая в поставках 198 товаров, при этом у Поднебесной это всего лишь 68 позиций, выяснило РИА Новости по данным национальных статслужб. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Некоторые эксперты считают, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. Штаты в прошлом году занимали более трети в китайском импорте лишь по 68 товарным позициям, при этом сами из Китая ввозили более трети продукции по 198 позициям. Среди 68 товарных групп сильнее всего китайский рынок с учетом объема поставок зависел от импорта американской домашней птицы - на Штаты здесь приходилось 93%. Чуть больше 70% США занимали в китайском импорте кормовых корнеплодов, мясных продуктов и консервов, а около двух третей - в продажах зажигалок и сорго. Штаты также обеспечивали еще примерно 60% поставок на китайский рынок зеркал, каолина, тантала, целлюлозы и летательных аппаратов, около половины - турбореактивных двигателей и газовых турбин, а также кормов для животных и кварца. Среди других товаров, в поставках которых США занимали как минимум треть, можно выделить антибиотики, хлопковое волокно и грузовики. Самые же крупные покупки Китая у США приходились на нефтепродукты - 14 миллиардов долларов, хотя доля составила лишь 16%. Похожая ситуация сложилась почти по всем товарам-"миллиардерам" в китайском импорте: больше трети на США приходилось лишь в закупках турбореактивных двигателей и газовых турбин (6,6 миллиарда долларов), летательных аппаратов (5,3 миллиарда долларов), ациклических углеводородов (2,8 миллиарда), хлопкового волокна (1,85 миллиарда долларов) и сорго (1,7 миллиарда долларов). В то же время среди тех товаров, где хотя бы треть поставок на американский рынок осуществляется китайским бизнесом, самые значительные суммы у телефонных аппаратов (сейчас по ним действует уменьшенная пошлина в 20% вместо 145%, как на остальные товары) - 50,9 миллиарда долларов, электрические аккумуляторы - 17,9 миллиардов, игрушки - 13,5 миллиарда, консоли для видеоигр - 7 миллиардов, а также электрические водонагреватели - 6,6 миллиарда. Американцы при этом закупали более 90% у Китая по одиннадцати товарным позициям, включая детские коляски, зонты, термосы и фейерверки, более 80% - по двенадцати, в том числе некоторые виды обуви и товары для праздников. Более двух третей приходится на китайских поставщиков в американском импорте мела, марганца, иттрия и скандия.

https://ria.ru/20250421/kitay-2012435751.html

https://ria.ru/20250420/ssha-2012412188.html

https://ria.ru/20250420/turtsija-2012371095.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт