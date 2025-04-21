Делегация Благодатного огня молится о мире в Иерусалиме, рассказал Якунин
Якунин: делегация по принесению Благодатного огня молится о мире в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud IlleanСошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин рассказал, что делегация по принесению Благодатного огня в Россию молится о мире в Иерусалиме вместе с патриархом Феофилом III.
"Патриарх Феофил всегда тепло приветствует паломников из России в ходе личной аудиенции в Иерусалимском патриархате. Он высказывает свою озабоченность развитием ситуации в разных регионах мира. Мы вместе молимся об установлении мира в Иерусалиме как духовном центре христианской цивилизации, центре трех мировых религий", – сказал Якунин РИА Новости.
Доброжелательное и уважительное отношение патриарха к российской делегации позволяет эффективно и результативно выполнять ее миссию, считает глава попечительского совета ФАП.
Он также отметил тепло и доверие к делегации со стороны Армянского патриарха Иерусалима Нурхана Манугяна, и поддержку католического ордена францисканцев на Святой Земле, с которым делегация согласовывает свои действия.