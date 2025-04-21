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Делегация Благодатного огня молится о мире в Иерусалиме, рассказал Якунин - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
09:07 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/ierusalim-2012446846.html
Делегация Благодатного огня молится о мире в Иерусалиме, рассказал Якунин
Делегация Благодатного огня молится о мире в Иерусалиме, рассказал Якунин - РИА Новости, 21.04.2025
Делегация Благодатного огня молится о мире в Иерусалиме, рассказал Якунин
Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин рассказал, что делегация по принесению Благодатного огня в Россию молится о мире в РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T09:07:00+03:00
2025-04-21T09:07:00+03:00
религия
иерусалим
владимир якунин
феофил iii (патриарх иерусалимский)
религиозные праздники
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин рассказал, что делегация по принесению Благодатного огня в Россию молится о мире в Иерусалиме вместе с патриархом Феофилом III. "Патриарх Феофил всегда тепло приветствует паломников из России в ходе личной аудиенции в Иерусалимском патриархате. Он высказывает свою озабоченность развитием ситуации в разных регионах мира. Мы вместе молимся об установлении мира в Иерусалиме как духовном центре христианской цивилизации, центре трех мировых религий", – сказал Якунин РИА Новости. Доброжелательное и уважительное отношение патриарха к российской делегации позволяет эффективно и результативно выполнять ее миссию, считает глава попечительского совета ФАП. Он также отметил тепло и доверие к делегации со стороны Армянского патриарха Иерусалима Нурхана Манугяна, и поддержку католического ордена францисканцев на Святой Земле, с которым делегация согласовывает свои действия.
https://ria.ru/20250418/patriarkh-2012205365.html
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иерусалим, владимир якунин, феофил iii (патриарх иерусалимский), религиозные праздники
Религия, Иерусалим, Владимир Якунин, Феофил III (Патриарх Иерусалимский), Религиозные праздники
Делегация Благодатного огня молится о мире в Иерусалиме, рассказал Якунин

Якунин: делегация по принесению Благодатного огня молится о мире в Иерусалиме

© AP Photo / Mahmoud IlleanСошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин рассказал, что делегация по принесению Благодатного огня в Россию молится о мире в Иерусалиме вместе с патриархом Феофилом III.
"Патриарх Феофил всегда тепло приветствует паломников из России в ходе личной аудиенции в Иерусалимском патриархате. Он высказывает свою озабоченность развитием ситуации в разных регионах мира. Мы вместе молимся об установлении мира в Иерусалиме как духовном центре христианской цивилизации, центре трех мировых религий", – сказал Якунин РИА Новости.
Доброжелательное и уважительное отношение патриарха к российской делегации позволяет эффективно и результативно выполнять ее миссию, считает глава попечительского совета ФАП.
Он также отметил тепло и доверие к делегации со стороны Армянского патриарха Иерусалима Нурхана Манугяна, и поддержку католического ордена францисканцев на Святой Земле, с которым делегация согласовывает свои действия.
Патриарх Иерусалимский Феофил III - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Феофил III благословил делегацию по принесению Благодатного огня в Москву
18 апреля, 22:36
 
РелигияИерусалимВладимир ЯкунинФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Религиозные праздники
 
 
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