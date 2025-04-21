https://ria.ru/20250421/ierusalim-2012446846.html

Делегация Благодатного огня молится о мире в Иерусалиме, рассказал Якунин

Делегация Благодатного огня молится о мире в Иерусалиме, рассказал Якунин - РИА Новости, 21.04.2025

Делегация Благодатного огня молится о мире в Иерусалиме, рассказал Якунин

Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин рассказал, что делегация по принесению Благодатного огня в Россию молится о мире в РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:07:00+03:00

2025-04-21T09:07:00+03:00

2025-04-21T09:07:00+03:00

религия

иерусалим

владимир якунин

феофил iii (патриарх иерусалимский)

религиозные праздники

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин рассказал, что делегация по принесению Благодатного огня в Россию молится о мире в Иерусалиме вместе с патриархом Феофилом III. "Патриарх Феофил всегда тепло приветствует паломников из России в ходе личной аудиенции в Иерусалимском патриархате. Он высказывает свою озабоченность развитием ситуации в разных регионах мира. Мы вместе молимся об установлении мира в Иерусалиме как духовном центре христианской цивилизации, центре трех мировых религий", – сказал Якунин РИА Новости. Доброжелательное и уважительное отношение патриарха к российской делегации позволяет эффективно и результативно выполнять ее миссию, считает глава попечительского совета ФАП. Он также отметил тепло и доверие к делегации со стороны Армянского патриарха Иерусалима Нурхана Манугяна, и поддержку католического ордена францисканцев на Святой Земле, с которым делегация согласовывает свои действия.

https://ria.ru/20250418/patriarkh-2012205365.html

иерусалим

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Максим Зубков

иерусалим, владимир якунин, феофил iii (патриарх иерусалимский), религиозные праздники