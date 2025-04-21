https://ria.ru/20250421/granata-2012480900.html
В московской гостинице неизвестный взорвал страйкбольную гранату
В московской гостинице неизвестный взорвал страйкбольную гранату - РИА Новости, 21.04.2025
В московской гостинице неизвестный взорвал страйкбольную гранату
Неизвестный мужчина взорвал страйкбольную гранату в гостинице "Восход" на севере Москвы и сбежал, сообщили в правоохранительных органах РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:53:00+03:00
2025-04-21T11:53:00+03:00
2025-04-21T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Неизвестный мужчина взорвал страйкбольную гранату в гостинице "Восход" на севере Москвы и сбежал, сообщили в правоохранительных органах РИА Новости."По предварительным данным, неустановленный мужчина взорвал страйкбольную гранату в гостинице в Москве и скрылся", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что мужчину ищут. Ведется проверка по статье о хулиганстве.Столичный главк МВД РФ уточнил, что во время инцидента никто не пострадал."Предварительно установлено, что неизвестный гражданин использовал страйкбольное пиротехническое изделие. В результате инцидента пострадавших нет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, приняты меры к установлению местонахождения и задержания правонарушителя", - говорится в сообщении.Сообщение о хлопке в гостинице "Восход" на Алтуфьевском шоссе поступило в полицию около 10.30.
https://ria.ru/20250415/peterburg-2011362929.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В московской гостинице неизвестный взорвал страйкбольную гранату
В московской гостинице неизвестный взорвал страйкбольную гранату и скрылся
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Неизвестный мужчина взорвал страйкбольную гранату в гостинице "Восход" на севере Москвы и сбежал, сообщили в правоохранительных органах РИА Новости.
"По предварительным данным, неустановленный мужчина взорвал страйкбольную гранату в гостинице в Москве
и скрылся", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мужчину ищут. Ведется проверка по статье о хулиганстве.
Столичный главк МВД РФ уточнил, что во время инцидента никто не пострадал.
"Предварительно установлено, что неизвестный гражданин использовал страйкбольное пиротехническое изделие. В результате инцидента пострадавших нет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, приняты меры к установлению местонахождения и задержания правонарушителя", - говорится в сообщении.
Сообщение о хлопке в гостинице "Восход" на Алтуфьевском шоссе поступило в полицию около 10.30.