https://ria.ru/20250421/grad-2012571201.html

В Новгородской области выпал град размером с перепелиное яйцо

В Новгородской области выпал град размером с перепелиное яйцо - РИА Новости, 21.04.2025

В Новгородской области выпал град размером с перепелиное яйцо

Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области после жарких выходных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:30:00+03:00

2025-04-21T17:30:00+03:00

2025-04-21T17:30:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области после жарких выходных, передает корреспондент РИА Новости. Жители поселка Крестцы в соцсетях делятся фотографиями града размером с перепелиное яйцо. Некоторые заверили, что первый раз увидели в понедельник такой крупный град в поселке. В выходные в регионе стояла непривычно теплая для апреля погода, воздух прогрелся почти до плюс 27 градусов. Град в понедельник Новгородский гидрометцентр не прогнозировал, лишь ливни с грозами. Этот прогноз сбылся в Великом Новгороде, где дождь уже закончился, а температура воздуха составляет плюс 15 градусов. По прогнозам, во вторник в регионе ожидаются небольшие дожди, днем температура прогреется до плюс 19 градусов.

https://ria.ru/20250416/peterburg-2011624633.html

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общество, великий новгород, новгородская область