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В Новгородской области выпал град размером с перепелиное яйцо - РИА Новости, 21.04.2025
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17:30 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/grad-2012571201.html
В Новгородской области выпал град размером с перепелиное яйцо
В Новгородской области выпал град размером с перепелиное яйцо - РИА Новости, 21.04.2025
В Новгородской области выпал град размером с перепелиное яйцо
Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области после жарких выходных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:30:00+03:00
2025-04-21T17:30:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области после жарких выходных, передает корреспондент РИА Новости. Жители поселка Крестцы в соцсетях делятся фотографиями града размером с перепелиное яйцо. Некоторые заверили, что первый раз увидели в понедельник такой крупный град в поселке. В выходные в регионе стояла непривычно теплая для апреля погода, воздух прогрелся почти до плюс 27 градусов. Град в понедельник Новгородский гидрометцентр не прогнозировал, лишь ливни с грозами. Этот прогноз сбылся в Великом Новгороде, где дождь уже закончился, а температура воздуха составляет плюс 15 градусов. По прогнозам, во вторник в регионе ожидаются небольшие дожди, днем температура прогреется до плюс 19 градусов.
https://ria.ru/20250416/peterburg-2011624633.html
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общество, великий новгород, новгородская область
Общество, Великий Новгород, Новгородская область
В Новгородской области выпал град размером с перепелиное яйцо

В поселке Крестцы Новгородской области выпал град размером с перепелиное яйцо

© Фото : соцсетиГрад размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области
Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : соцсети
Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области после жарких выходных, передает корреспондент РИА Новости.
Жители поселка Крестцы в соцсетях делятся фотографиями града размером с перепелиное яйцо. Некоторые заверили, что первый раз увидели в понедельник такой крупный град в поселке. В выходные в регионе стояла непривычно теплая для апреля погода, воздух прогрелся почти до плюс 27 градусов.
Град в понедельник Новгородский гидрометцентр не прогнозировал, лишь ливни с грозами. Этот прогноз сбылся в Великом Новгороде, где дождь уже закончился, а температура воздуха составляет плюс 15 градусов. По прогнозам, во вторник в регионе ожидаются небольшие дожди, днем температура прогреется до плюс 19 градусов.
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ОбществоВеликий НовгородНовгородская область
 
 
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