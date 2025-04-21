https://ria.ru/20250421/gospodderzhka-2012536651.html
Еще 20 пострадавших белгородских предприятий получат господдержку
Еще 20 пострадавших белгородских предприятий получат господдержку - РИА Новости, 21.04.2025
Еще 20 пострадавших белгородских предприятий получат господдержку
Ещё 20 пострадавших предприятий Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области получат федеральную помощь на компенсацию расходов на оплату труда... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:36:00+03:00
2025-04-21T15:36:00+03:00
2025-04-21T15:36:00+03:00
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Ещё 20 пострадавших предприятий Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области получат федеральную помощь на компенсацию расходов на оплату труда работников до конца недели, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. О текущем положении дел по оказанию поддержки субъектам предпринимательской деятельности Краснояружского района и отдельных населённых пунктов Ракитянского района шла речь на еженедельном оперативном совещании. По состоянию на 31 марта в Краснояружском районе и отдельных населённых пунктах Ракитянского района работали 98 предприятий с наёмными сотрудниками. Общая численность работников составила более 2,2 тысячи человек. По данным регионального правительства, 59 предприятий с общей численностью сотрудников 1,9 тысячи человек объявили простой. Из них у 49 предприятий с общей численностью работников 1,4 тысячи человек документы на перечисление компенсации направлены в Социальный фонд России. "Наши предприятия из Краснояружского и Ракитянского районов, которые пострадали от обстрелов со стороны ВСУ, начали получать компенсацию в размере двух третей от среднемесячной заработной платы за вынужденный простой из-за оперативной обстановки. Эти средства идут через Социальный фонд России. Их уже получили 29 работодателей на общую сумму 11 миллионов рублей", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Остальные 37 предприятий проинформированы о возможности компенсации большей части расходов на оплату труда работников. Из них два объявили о введении простоя, но документы ещё не предоставили. Девятнадцать работодателей организовали рабочие места сотрудникам в других муниципальных образованиях Белгородской области, 16 предприятий объявлять простой не стали. Для субъектов предпринимательства Белгородской области, которые временно прекратили свою работу в связи с оперативной обстановкой и перешли в режим простоя, предусмотрена компенсация двух третей расходов на оплату труда работников.
https://ria.ru/20250420/ogon-2012412359.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Еще 20 пострадавших белгородских предприятий получат господдержку
Гладков: ещё 20 пострадавших белгородских предприятий получат господдержку
БЕЛГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Ещё 20 пострадавших предприятий Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области получат федеральную помощь на компенсацию расходов на оплату труда работников до конца недели, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
О текущем положении дел по оказанию поддержки субъектам предпринимательской деятельности Краснояружского района и отдельных населённых пунктов Ракитянского района шла речь на еженедельном оперативном совещании.
По состоянию на 31 марта в Краснояружском районе и отдельных населённых пунктах Ракитянского района работали 98 предприятий с наёмными сотрудниками. Общая численность работников составила более 2,2 тысячи человек.
По данным регионального правительства, 59 предприятий с общей численностью сотрудников 1,9 тысячи человек объявили простой. Из них у 49 предприятий с общей численностью работников 1,4 тысячи человек документы на перечисление компенсации направлены в Социальный фонд России.
"Наши предприятия из Краснояружского и Ракитянского районов, которые пострадали от обстрелов со стороны ВСУ, начали получать компенсацию в размере двух третей от среднемесячной заработной платы за вынужденный простой из-за оперативной обстановки. Эти средства идут через Социальный фонд России. Их уже получили 29 работодателей на общую сумму 11 миллионов рублей", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Остальные 37 предприятий проинформированы о возможности компенсации большей части расходов на оплату труда работников. Из них два объявили о введении простоя, но документы ещё не предоставили. Девятнадцать работодателей организовали рабочие места сотрудникам в других муниципальных образованиях Белгородской области, 16 предприятий объявлять простой не стали.
Для субъектов предпринимательства Белгородской области, которые временно прекратили свою работу в связи с оперативной обстановкой и перешли в режим простоя, предусмотрена компенсация двух третей расходов на оплату труда работников.