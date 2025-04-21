Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы назвала папу римского важной фигурой для многих европейцев - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:35 21.04.2025 (обновлено: 13:48 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/gosduma-2012509514.html
Депутат Госдумы назвала папу римского важной фигурой для многих европейцев
Депутат Госдумы назвала папу римского важной фигурой для многих европейцев - РИА Новости, 21.04.2025
Депутат Госдумы назвала папу римского важной фигурой для многих европейцев
Для многих европейцев и жителей Латинской Америки папа римский Франциск был очень важной фигурой, его уважали за скромность и определенный аскетизм, заявила РИА РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:35:00+03:00
2025-04-21T13:48:00+03:00
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
светлана журова
госдума рф
в мире
религия
умер папа римский франциск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012494713_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e013e1dc79d6851fc54b9bd9c94cd423.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Для многих европейцев и жителей Латинской Америки папа римский Франциск был очень важной фигурой, его уважали за скромность и определенный аскетизм, заявила РИА Новости депутат ГД Светлана Журова. Папа римский Франциск скончался в понедельник в 8:35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. "Для многих европейцев, для Латинской Америки в том числе он был очень важной фигурой, и его уважали. За как раз скромность, за определенный аскетизм", - сказала собеседница агентства. Журова отметила, что позиция папы Франциска по Украине была непростой. Депутат добавила, что, возможно, из-за возраста и самочувствия понтифик не мог реагировать так "остро", как нужно было. "Может, его берегли от какой-то лишней информации, чтобы в том числе сохранять здоровье", - предположила Журова.
https://ria.ru/20250421/papa-2012504492.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012494713_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0a6f12655846ff8514849a7e1d731835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, франциск (хорхе марио бергольо), светлана журова, госдума рф, в мире, умер папа римский франциск
Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Светлана Журова, Госдума РФ, В мире, Религия, Умер папа римский Франциск
Депутат Госдумы назвала папу римского важной фигурой для многих европейцев

Депутат Журова: для многих европейцев папа римский был очень важной фигурой

© Getty Images / SOPA Images/Stefano CostantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Getty Images / SOPA Images/Stefano Costantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Для многих европейцев и жителей Латинской Америки папа римский Франциск был очень важной фигурой, его уважали за скромность и определенный аскетизм, заявила РИА Новости депутат ГД Светлана Журова.
Папа римский Франциск скончался в понедельник в 8:35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
"Для многих европейцев, для Латинской Америки в том числе он был очень важной фигурой, и его уважали. За как раз скромность, за определенный аскетизм", - сказала собеседница агентства.
Журова отметила, что позиция папы Франциска по Украине была непростой. Депутат добавила, что, возможно, из-за возраста и самочувствия понтифик не мог реагировать так "остро", как нужно было.
"Может, его берегли от какой-то лишней информации, чтобы в том числе сохранять здоровье", - предположила Журова.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Папа римский признавал ошибки в отношениях с РПЦ, заявил иеромонах Стефан
Вчера, 13:17
 
РелигияУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Светлана ЖуроваГосдума РФВ миреУмер папа римский Франциск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала