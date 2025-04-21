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Депутат Госдумы назвала папу римского важной фигурой для многих европейцев
Депутат Госдумы назвала папу римского важной фигурой для многих европейцев - РИА Новости, 21.04.2025
Депутат Госдумы назвала папу римского важной фигурой для многих европейцев
Для многих европейцев и жителей Латинской Америки папа римский Франциск был очень важной фигурой, его уважали за скромность и определенный аскетизм, заявила РИА РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:35:00+03:00
2025-04-21T13:35:00+03:00
2025-04-21T13:48:00+03:00
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
светлана журова
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Для многих европейцев и жителей Латинской Америки папа римский Франциск был очень важной фигурой, его уважали за скромность и определенный аскетизм, заявила РИА Новости депутат ГД Светлана Журова. Папа римский Франциск скончался в понедельник в 8:35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. "Для многих европейцев, для Латинской Америки в том числе он был очень важной фигурой, и его уважали. За как раз скромность, за определенный аскетизм", - сказала собеседница агентства. Журова отметила, что позиция папы Франциска по Украине была непростой. Депутат добавила, что, возможно, из-за возраста и самочувствия понтифик не мог реагировать так "остро", как нужно было. "Может, его берегли от какой-то лишней информации, чтобы в том числе сохранять здоровье", - предположила Журова.
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Депутат Госдумы назвала папу римского важной фигурой для многих европейцев
Депутат Журова: для многих европейцев папа римский был очень важной фигурой