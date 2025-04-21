https://ria.ru/20250421/gosduma-2012509514.html

Депутат Госдумы назвала папу римского важной фигурой для многих европейцев

Депутат Госдумы назвала папу римского важной фигурой для многих европейцев - РИА Новости, 21.04.2025

Депутат Госдумы назвала папу римского важной фигурой для многих европейцев

Для многих европейцев и жителей Латинской Америки папа римский Франциск был очень важной фигурой, его уважали за скромность и определенный аскетизм, заявила РИА РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:35:00+03:00

2025-04-21T13:35:00+03:00

2025-04-21T13:48:00+03:00

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

светлана журова

госдума рф

в мире

религия

умер папа римский франциск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012494713_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e013e1dc79d6851fc54b9bd9c94cd423.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Для многих европейцев и жителей Латинской Америки папа римский Франциск был очень важной фигурой, его уважали за скромность и определенный аскетизм, заявила РИА Новости депутат ГД Светлана Журова. Папа римский Франциск скончался в понедельник в 8:35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. "Для многих европейцев, для Латинской Америки в том числе он был очень важной фигурой, и его уважали. За как раз скромность, за определенный аскетизм", - сказала собеседница агентства. Журова отметила, что позиция папы Франциска по Украине была непростой. Депутат добавила, что, возможно, из-за возраста и самочувствия понтифик не мог реагировать так "остро", как нужно было. "Может, его берегли от какой-то лишней информации, чтобы в том числе сохранять здоровье", - предположила Журова.

https://ria.ru/20250421/papa-2012504492.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франциск (хорхе марио бергольо), светлана журова, госдума рф, в мире, умер папа римский франциск