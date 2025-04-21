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В ГД внесут проект о льготах для компаний, оплачивающих отдых многодетным - РИА Новости, 21.04.2025
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09:26 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/gosduma-2012448439.html
В ГД внесут проект о льготах для компаний, оплачивающих отдых многодетным
В ГД внесут проект о льготах для компаний, оплачивающих отдых многодетным - РИА Новости, 21.04.2025
В ГД внесут проект о льготах для компаний, оплачивающих отдых многодетным
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить налоговые льготы... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T09:26:00+03:00
2025-04-21T09:26:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
александр бабаков
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить налоговые льготы компаниям, которые выделяют своим многодетным сотрудникам компенсации на семейный отдых, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" направлен на повышение уровня социальной поддержки многодетных семей путем предоставления налоговых льгот работодателям, которые оказывают своим сотрудникам дополнительные социальные гарантии", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, проектом предлагается освободить от налогообложения суммы, которые работодатели выплачивают своим многодетным сотрудникам на покупку путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации и оплату стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно, включая провоз багажа весом до 30 килограммов. "Такая налоговая льгота должна предоставляться, если поездки организовывают родители с тремя и более детей. При этом старшему ребенку не должно быть больше 18 лет или 23 лет при условии его обучения в образовательной организации", – добавил он. Миронов напомнил, что недавно депутаты Госдумы от фракции СРЗП выступили с инициативой о введении туристического кешбэка "Лето-2025", так как, по их мнению, государство должно компенсировать 50% стоимости детского и семейного отдыха, но, учитывая высокие цены на путёвки и туры по России, предлагается ввести дополнительную программу поддержки граждан. Лидер СРЗП отметил, что в последние годы в России наблюдается рост числа многодетных семей. По его словам, в 2023 году их было 2,4 миллиона, а в 2025 стало 2,65 миллиона, и в таких семьях воспитывается почти 8 миллионов детей, а к числу малоимущих относится каждая третья семья. "Очевидно, что принятие законопроекта нашей фракции приведёт к улучшению их материального положения и позволит повысить уровень социальной поддержки многодетных семей", – заключил политик.
https://ria.ru/20250204/gosduma-1997227067.html
https://ria.ru/20250421/avtokreditovanie-2012429302.html
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общество, россия, сергей миронов, александр бабаков, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Сергей Миронов, Александр Бабаков, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В ГД внесут проект о льготах для компаний, оплачивающих отдых многодетным

СР внесет в Госдуму проект о льготах для компаний, оплачивающих семейный отдых

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить налоговые льготы компаниям, которые выделяют своим многодетным сотрудникам компенсации на семейный отдых, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
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"Проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" направлен на повышение уровня социальной поддержки многодетных семей путем предоставления налоговых льгот работодателям, которые оказывают своим сотрудникам дополнительные социальные гарантии", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, проектом предлагается освободить от налогообложения суммы, которые работодатели выплачивают своим многодетным сотрудникам на покупку путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации и оплату стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно, включая провоз багажа весом до 30 килограммов.
"Такая налоговая льгота должна предоставляться, если поездки организовывают родители с тремя и более детей. При этом старшему ребенку не должно быть больше 18 лет или 23 лет при условии его обучения в образовательной организации", – добавил он.
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Миронов напомнил, что недавно депутаты Госдумы от фракции СРЗП выступили с инициативой о введении туристического кешбэка "Лето-2025", так как, по их мнению, государство должно компенсировать 50% стоимости детского и семейного отдыха, но, учитывая высокие цены на путёвки и туры по России, предлагается ввести дополнительную программу поддержки граждан.
Лидер СРЗП отметил, что в последние годы в России наблюдается рост числа многодетных семей. По его словам, в 2023 году их было 2,4 миллиона, а в 2025 стало 2,65 миллиона, и в таких семьях воспитывается почти 8 миллионов детей, а к числу малоимущих относится каждая третья семья.
"Очевидно, что принятие законопроекта нашей фракции приведёт к улучшению их материального положения и позволит повысить уровень социальной поддержки многодетных семей", – заключил политик.
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ОбществоРоссияСергей МироновАлександр БабаковГосдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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