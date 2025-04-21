https://ria.ru/20250421/gosduma-2012448439.html

В ГД внесут проект о льготах для компаний, оплачивающих отдых многодетным

В ГД внесут проект о льготах для компаний, оплачивающих отдых многодетным - РИА Новости, 21.04.2025

В ГД внесут проект о льготах для компаний, оплачивающих отдых многодетным

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить налоговые льготы... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:26:00+03:00

2025-04-21T09:26:00+03:00

2025-04-21T09:26:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

александр бабаков

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить налоговые льготы компаниям, которые выделяют своим многодетным сотрудникам компенсации на семейный отдых, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" направлен на повышение уровня социальной поддержки многодетных семей путем предоставления налоговых льгот работодателям, которые оказывают своим сотрудникам дополнительные социальные гарантии", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, проектом предлагается освободить от налогообложения суммы, которые работодатели выплачивают своим многодетным сотрудникам на покупку путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации и оплату стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно, включая провоз багажа весом до 30 килограммов. "Такая налоговая льгота должна предоставляться, если поездки организовывают родители с тремя и более детей. При этом старшему ребенку не должно быть больше 18 лет или 23 лет при условии его обучения в образовательной организации", – добавил он. Миронов напомнил, что недавно депутаты Госдумы от фракции СРЗП выступили с инициативой о введении туристического кешбэка "Лето-2025", так как, по их мнению, государство должно компенсировать 50% стоимости детского и семейного отдыха, но, учитывая высокие цены на путёвки и туры по России, предлагается ввести дополнительную программу поддержки граждан. Лидер СРЗП отметил, что в последние годы в России наблюдается рост числа многодетных семей. По его словам, в 2023 году их было 2,4 миллиона, а в 2025 стало 2,65 миллиона, и в таких семьях воспитывается почти 8 миллионов детей, а к числу малоимущих относится каждая третья семья. "Очевидно, что принятие законопроекта нашей фракции приведёт к улучшению их материального положения и позволит повысить уровень социальной поддержки многодетных семей", – заключил политик.

https://ria.ru/20250204/gosduma-1997227067.html

https://ria.ru/20250421/avtokreditovanie-2012429302.html

https://ria.ru/20240822/gosduma-1967767810.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сергей миронов, александр бабаков, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)