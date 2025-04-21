В Госдуме назвали идею Зеленского о продлении перемирия уловкой
Депутат Шеремет назвал предложение Зеленского о продлении перемирия уловкой
© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал предложение Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия в части моратория на удары дальнобойными ракетами уловкой, чтобы получить передышку для перегруппировки войск.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS. В свою очередь Владимир Зеленский в своем Telegram-канале предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
"Зеленский решил перехватить инициативу по мирной повестке, поэтому пошел на уловку, стремясь получить передышку для перегруппировки войск, чтобы затем с новой силой развязать боевые действия. Сейчас вдоль всей линии фронта у противника сложилась непростая ситуация", - сказал Шеремет РИА Новости.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлилось до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщило в воскресенье Минобороны России.
В частности, в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов, говорится в сводке военного ведомства. В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, отмечает Минобороны РФ.