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В Госдуме назвали идею Зеленского о продлении перемирия уловкой - РИА Новости, 21.04.2025
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08:15 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/gosduma-2012443020.html
В Госдуме назвали идею Зеленского о продлении перемирия уловкой
В Госдуме назвали идею Зеленского о продлении перемирия уловкой - РИА Новости, 21.04.2025
В Госдуме назвали идею Зеленского о продлении перемирия уловкой
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал предложение Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия в части моратория на удары... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:15:00+03:00
2025-04-21T08:15:00+03:00
россия
белгородская область
сша
владимир зеленский
михаил шеремет
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал предложение Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия в части моратория на удары дальнобойными ракетами уловкой, чтобы получить передышку для перегруппировки войск. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS. В свою очередь Владимир Зеленский в своем Telegram-канале предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. "Зеленский решил перехватить инициативу по мирной повестке, поэтому пошел на уловку, стремясь получить передышку для перегруппировки войск, чтобы затем с новой силой развязать боевые действия. Сейчас вдоль всей линии фронта у противника сложилась непростая ситуация", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, мирным инициативам и предложениям Зеленского нет доверия, пока они не будут лично подтверждены со стороны США как страны-гаранта, что киевский режим не использует перемирие для накопления сил и улучшения своих позиций на линии фронта с последующими атаками территории России. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлилось до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщило в воскресенье Минобороны России. В частности, в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов, говорится в сводке военного ведомства. В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html
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россия, белгородская область, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Белгородская область, США, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
В Госдуме назвали идею Зеленского о продлении перемирия уловкой

Депутат Шеремет назвал предложение Зеленского о продлении перемирия уловкой

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал предложение Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия в части моратория на удары дальнобойными ракетами уловкой, чтобы получить передышку для перегруппировки войск.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS. В свою очередь Владимир Зеленский в своем Telegram-канале предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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19 апреля, 19:25
"Зеленский решил перехватить инициативу по мирной повестке, поэтому пошел на уловку, стремясь получить передышку для перегруппировки войск, чтобы затем с новой силой развязать боевые действия. Сейчас вдоль всей линии фронта у противника сложилась непростая ситуация", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, мирным инициативам и предложениям Зеленского нет доверия, пока они не будут лично подтверждены со стороны США как страны-гаранта, что киевский режим не использует перемирие для накопления сил и улучшения своих позиций на линии фронта с последующими атаками территории России.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлилось до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Вчера, 08:00
ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщило в воскресенье Минобороны России.
В частности, в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов, говорится в сводке военного ведомства. В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, отмечает Минобороны РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
WP пишет, что Зеленский якобы отклонил предложение Путина о перемирии
19 апреля, 19:47
 
РоссияБелгородская областьСШАВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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