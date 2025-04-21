https://ria.ru/20250421/gosduma-2012433977.html

В Госдуме рассказали, как россияне будут отдыхать в майские праздники

В Госдуме рассказали, как россияне будут отдыхать в майские праздники - РИА Новости, 21.04.2025

В Госдуме рассказали, как россияне будут отдыхать в майские праздники

Россияне в майские праздники будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T03:16:00+03:00

2025-04-21T03:16:00+03:00

2025-04-21T03:16:00+03:00

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне в майские праздники будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). "В соответствии с производственным календарем, в мае будут два раза продолжительные выходные: 1, 2, 3, 4 мая, 8, 9, 10 и 11 мая", - сказал Нилов. Он отметил, что такие продолжительные праздники стали возможными благодаря переносам выходных дней. "У нас январские праздники, 4 января - это праздничный день, который закреплен в Трудовом кодексе, он совпал с субботой выходного дня и был перенесен в прошлом году постановлением правительства на май, на 2 мая", - уточнил депутат ГД. Нилов добавил, что 23 февраля выпало на воскресенье, поэтому случился перенос на 8 мая.

https://ria.ru/20250418/pensiya-2011939657.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр