https://ria.ru/20250421/gosduma-2012432607.html

В ГД предупредили об увеличении активности мошенников в майские праздники

В ГД предупредили об увеличении активности мошенников в майские праздники - РИА Новости, 21.04.2025

В ГД предупредили об увеличении активности мошенников в майские праздники

Мошенники становятся более активны в майские праздники, в том числе предлагают жертвам "псевдоскидки" и акции от имени популярных магазинов, размещают ложные... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T02:28:00+03:00

2025-04-21T02:28:00+03:00

2025-04-21T02:28:00+03:00

технологии

общество

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мошенники становятся более активны в майские праздники, в том числе предлагают жертвам "псевдоскидки" и акции от имени популярных магазинов, размещают ложные объявления о сдаче дач в аренду и рассылают фейковые сообщения от имени "Госуслуг" или банков, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Майские праздники — традиционное время отдыха, когда бдительность людей снижается, а активность мошенников, наоборот, растёт. Один из самых распространённых сценариев — "псевдоскидки" и акции от имени популярных магазинов и сервисов доставки. Люди получают ссылки на фейковые сайты, копирующие известные бренды, где их просят ввести данные карт под видом "броней" или "спецпредложений ко Дню Победы". Деньги списываются мгновенно, а товар, конечно, не приходит", - сказал он агентству. По словам депутата, на втором месте — аренда жилья на майские. Он рассказал, что мошенники размещают фейковые объявления о сдаче дач, квартир или коттеджей "по отличной цене". "Пользователи переводят предоплату, после чего связь обрывается. Особо изощрённые злоумышленники даже используют чужие реальные фото и документы, взятые из прошлых сделок на онлайн-площадках", - отметил Немкин. Третья популярная схема, по мнению парламентария, — фишинг от имени "Госуслуг" или банков. "На фоне праздничных выплат, индексаций и субсидий рассылаются SMS и письма с предложением "проверить начисления" или "получить компенсацию". Ссылка ведёт на сайт-двойник, где жертва вводит личные данные и фактически передает доступ к своему онлайн-банку. Такие схемы особенно актуальны в начале мая, когда многие ждут пенсии, пособий или возврата налогов", - заключил Немкин. Ещё одна категория — благотворительные сборы. Как рассказал депутат, мошенники играют на теме памяти, ветеранов и детей войны, создавая поддельные страницы и публикации с просьбами о помощи. "Люди переводят деньги, искренне веря, что участвуют в добром деле. На деле средства уходят на счета преступников, а сами аккаунты часто зарегистрированы на фейковые личности", - подчеркнул Немкин. Также, по словам депутата, в праздники растёт количество звонков от "служб безопасности банков" и "правоохранительных органов". Под предлогом попытки хищения средств, перевода в "безопасный счёт" или "проверки личности", жертв склоняют к передаче кодов, данных карт или совершению переводов. "Чтобы не стать жертвой мошенников, прежде всего сохраняйте критическое мышление и не принимайте поспешных решений — особенно если вас подгоняют, просят срочно что-то оплатить или сообщить личные данные. Всегда перепроверяйте информацию: если это акция — заходите на официальный сайт бренда, если звонят из "банка" — перезвоните на номер с банковской карты, а не тот, с которого поступил звонок. Не переходите по подозрительным ссылкам из SMS, мессенджеров или социальных сетей, даже если они пришли от знакомых — их аккаунты тоже могут быть взломаны", - посоветовал депутат.

https://ria.ru/20250420/kiberbezopasnost-2012339204.html

https://ria.ru/20250418/prodazha-2011934047.html

https://ria.ru/20250416/gosduma-2011485442.html

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технологии, общество, антон немкин (депутат), госдума рф