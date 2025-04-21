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Депутат Госдумы обвинил Киев в саботаже пасхального перемирия - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:06 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/gosduma-2012429637.html
Депутат Госдумы обвинил Киев в саботаже пасхального перемирия
Депутат Госдумы обвинил Киев в саботаже пасхального перемирия - РИА Новости, 21.04.2025
Депутат Госдумы обвинил Киев в саботаже пасхального перемирия
Украинская сторона целенаправленно саботировала пасхальное перемирие, так как заинтересована в продолжении военного конфликта, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T01:06:00+03:00
2025-04-21T01:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
михаил шеремет
сергей лавров
мария захарова
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Украинская сторона целенаправленно саботировала пасхальное перемирие, так как заинтересована в продолжении военного конфликта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 апреля заявила, что власти в Киеве не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS. "Режим (Владимира) Зеленского целенаправленно саботировал пасхальное перемирие, так как заинтересован в продолжении военного конфликта. Без этого конфликта не будет Зеленского. Он это понимает, поэтому уцепился за последнюю возможность сохраниться у власти, даже ценою жизней украинского народа", - сказал агентству Шеремет. По словам депутата, Зеленский фактически показал свою полную недоговороспособность, а также потерял контроль над рядом ключевых группировок ВСУ, которые действуют автономно, имея западных кураторов и покровителей. "Договариваться с Зеленским бесполезно: его слова и заверения не имеют никакого веса", - подчеркнул Шеремет. Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщало Минобороны России. В частности, в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один - по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск, нанесли 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбрасывали различные боеприпасы, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей - 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов, говорится в сводке военного ведомства. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20250421/slutskiy-2012428659.html
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россия, украина, киев, михаил шеремет, сергей лавров, мария захарова, госдума рф, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Михаил Шеремет, Сергей Лавров, Мария Захарова, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, НАТО
Депутат Госдумы обвинил Киев в саботаже пасхального перемирия

Депутат Шеремет обвинил Киев в саботаже пасхального перемирия

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Украинская сторона целенаправленно саботировала пасхальное перемирие, так как заинтересована в продолжении военного конфликта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 апреля заявила, что власти в Киеве не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о перемирии
00:47
"Режим (Владимира) Зеленского целенаправленно саботировал пасхальное перемирие, так как заинтересован в продолжении военного конфликта. Без этого конфликта не будет Зеленского. Он это понимает, поэтому уцепился за последнюю возможность сохраниться у власти, даже ценою жизней украинского народа", - сказал агентству Шеремет.
По словам депутата, Зеленский фактически показал свою полную недоговороспособность, а также потерял контроль над рядом ключевых группировок ВСУ, которые действуют автономно, имея западных кураторов и покровителей.
"Договариваться с Зеленским бесполезно: его слова и заверения не имеют никакого веса", - подчеркнул Шеремет.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Эксперт: Трамп может выйти из диалога из-за несоблюдения перемирия Киевом
Вчера, 23:21
Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщало Минобороны России.
В частности, в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один - по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск, нанесли 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбрасывали различные боеприпасы, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей - 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов, говорится в сводке военного ведомства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Киев не соблюдал пасхальное перемирие, заявили в МИД России
Вчера, 21:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевМихаил ШереметСергей ЛавровМария ЗахароваГосдума РФВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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