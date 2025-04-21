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В Горловке при ударе БПЛА ВСУ ранен мирный житель
В Горловке при ударе БПЛА ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 21.04.2025
В Горловке при ударе БПЛА ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель ранен на кладбище в Горловке ДНР из-за удара украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:24:00+03:00
2025-04-21T13:24:00+03:00
2025-04-21T13:28:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Мирный житель ранен на кладбище в Горловке ДНР из-за удара украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины на кладбище в поселке шахты имени Румянцева ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в 11.05 мск украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по Калининскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250420/gorlovka-2012415716.html
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В Горловке при ударе БПЛА ВСУ ранен мирный житель
Приходько: мирный житель ранен на кладбище в Горловке из-за удара БПЛА ВСУ