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В Белгородской области заявили, что преступлениям ВСУ нет оправданий - РИА Новости, 21.04.2025
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20:45 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/glava-2012612729.html
В Белгородской области заявили, что преступлениям ВСУ нет оправданий
В Белгородской области заявили, что преступлениям ВСУ нет оправданий - РИА Новости, 21.04.2025
В Белгородской области заявили, что преступлениям ВСУ нет оправданий
Глава белгородского Краснояружского района Виталий Кутоматов заявил президенту России Владимиру Путину, что преступлениям ВСУ нет никаких оправданий, удары... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:45:00+03:00
2025-04-21T20:45:00+03:00
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава белгородского Краснояружского района Виталий Кутоматов заявил президенту России Владимиру Путину, что преступлениям ВСУ нет никаких оправданий, удары наносятся по социнфраструктуре. "Преступлениям сопредельного государства нет никаких оправданий. Они понимают, что несут поражение по всей линии боевого соприкосновения и наносят неизбирательные удары неизбирательным оружием по нашей социальной и гражданской инфраструктуре", - заявил Кутоманов в ходе встречи президента РФ с главами муниципальных образований субъектов. Глава района отметил, что в школе в селе Графовка после капитального ремонта не успели даже начать занятия, как здание было полностью разрушено ударом украинской ракеты. Он уточнил, что подобных разрушений социальных объектов и гражданской инфраструктуры в районе очень много. Кутоманов добавил, что 18 марта пришлось временно эвакуировать население Краснояружского района из-за атак противника, который с помощью FPV-дронов на расстоянии более 20 километров активно преследовал гражданский транспорт и пешеходов, сжигая машины, что делало опасным пребывание местных жителей в таких условиях. "Спасибо вашему решению за формирование "Орлан", "БАРС", нашей самообороны, ДНД (добровольной народной дружины - ред.)… Ни один не дрогнул. На бронеавтомобилях со средствами РЭБ, между магнитными минами, которые противник накидал на перекрестках, пытаясь заблокировать нам движение, мы вывезли с опасных территорий всех женщин, стариков, детей и маломобильных граждан: никого не оставили в беде", - подчеркнул Кутоманов.
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области заявили, что преступлениям ВСУ нет оправданий

Глава Краснояружского района Кутоманов: преступлениям ВСУ нет оправданий

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramFPV-дрон ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в районе посёлка Степное Краснояружского района
FPV-дрон ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в районе посёлка Степное Краснояружского района - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
FPV-дрон ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в районе посёлка Степное Краснояружского района . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава белгородского Краснояружского района Виталий Кутоматов заявил президенту России Владимиру Путину, что преступлениям ВСУ нет никаких оправданий, удары наносятся по социнфраструктуре.
"Преступлениям сопредельного государства нет никаких оправданий. Они понимают, что несут поражение по всей линии боевого соприкосновения и наносят неизбирательные удары неизбирательным оружием по нашей социальной и гражданской инфраструктуре", - заявил Кутоманов в ходе встречи президента РФ с главами муниципальных образований субъектов.
Глава района отметил, что в школе в селе Графовка после капитального ремонта не успели даже начать занятия, как здание было полностью разрушено ударом украинской ракеты. Он уточнил, что подобных разрушений социальных объектов и гражданской инфраструктуры в районе очень много. Кутоманов добавил, что 18 марта пришлось временно эвакуировать население Краснояружского района из-за атак противника, который с помощью FPV-дронов на расстоянии более 20 километров активно преследовал гражданский транспорт и пешеходов, сжигая машины, что делало опасным пребывание местных жителей в таких условиях.
"Спасибо вашему решению за формирование "Орлан", "БАРС", нашей самообороны, ДНД (добровольной народной дружины - ред.)… Ни один не дрогнул. На бронеавтомобилях со средствами РЭБ, между магнитными минами, которые противник накидал на перекрестках, пытаясь заблокировать нам движение, мы вывезли с опасных территорий всех женщин, стариков, детей и маломобильных граждан: никого не оставили в беде", - подчеркнул Кутоманов.
Уничтожение техники и живой силы ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
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РоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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