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Главу района в Орловской области будут судить за превышение полномочий

Главу района в Орловской области будут судить за превышение полномочий - РИА Новости, 21.04.2025

Главу района в Орловской области будут судить за превышение полномочий

Главу Дмитровского района Орловской области Сергея Козина и его заместителя будут судить за превышение должностных полномочий при благоустройстве города... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:53:00+03:00

2025-04-21T13:53:00+03:00

2025-04-21T14:19:00+03:00

происшествия

жкх

орловская область

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дмитровск

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Главу Дмитровского района Орловской области Сергея Козина и его заместителя будут судить за превышение должностных полномочий при благоустройстве города Дмитровска, что нанесло ущерб в 4,7 миллиона рублей муниципальному бюджету, сообщили в СУСК РФ по Орловской области и прокуратуре региона. Козин был задержан в апреле 2024 года за превышение должностных полномочий при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", когда выявились нарушения в рамках контракта между администрацией Дмитровского района и подрядчиком ООО "КВАРТА – Л" на благоустройство бульвара и площади перед храмом Дмитрия Солунского в городе Дмитровске. "Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Дмитровского района Сергея Козина и первого заместителя главы районной администрации Сергея Котова. Они обвиняются по пунктам "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в сообщении прокуратуры. По данным СУСК и прокуратуры, подрядчик, а также субподрядчик ООО "Стройлогистика" похитили денежные средства местной администрации, поставив детское игровое оборудование и спортивные комплексы по завышенной стоимости и хуже по качеству, чем предусмотрено в контракте. Козин и его заместитель, действуя по сговору, подписали акт приемки с недостоверными сведениями по качеству и объемам и с завышенной стоимостью работ. "В результате бюджету муниципального образования причинен ущерб в размере более 4,7 миллиона рублей… Уголовное дело направлено в Дмитровский районный суд Орловской области для рассмотрения по существу", – отметили в надзорном органе. Как уточнили в СУСК, обвиняемые не признали вину, следователем на их имущество наложен арест. В прокуратуре добавили, что ранее в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей подрядной и субподрядной организаций, обвиняемых по части 4 статьи 159 УК (мошенничество).

https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html

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происшествия, жкх, орловская область, дмитровский район, дмитровск