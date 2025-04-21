https://ria.ru/20250421/geroi62-2012590181.html
Обучение участников программы "Герои62" стартовало в Рязанской области
Обучение участников программы "Герои62" стартовало в Рязанской области - РИА Новости, 21.04.2025
Обучение участников программы "Герои62" стартовало в Рязанской области
Обучение победителей отбора первого потока кадровой программы для участников спецоперации "Герои62" стартовало в Рязанской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:46:00+03:00
2025-04-21T18:46:00+03:00
2025-04-21T18:46:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_0:0:2546:1433_1920x0_80_0_0_757385fd5e607dc568a89269f0b7d31b.jpg
РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Обучение победителей отбора первого потока кадровой программы для участников спецоперации "Герои62" стартовало в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков. "Стартовало обучение победителей отбора первого потока программы "ГЕРОИ62". Все участники – достойные люди с твердой гражданской позицией. Они доказали, что могут выполнять сложные задачи в зоне спецоперации. Не сомневаюсь, что теперь проявят себя и на гражданской службе", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, обучение будет проводиться в течение года. Участники узнают о системе государственного и муниципального управления, экономике, финансах и современных технологиях. Программа состоит из четырех модулей от преподавателей Российской академии народного хозяйства и государственной службы, рязанских вузов и общества "Знание". Кроме того, каждый участник также будет индивидуально заниматься с наставниками и сможет поработать в команде региона. "Сегодня выступил с лекцией перед нашими бойцами. Рассказал им об основных принципах, на которых строю свою работу, ответил на вопросы о развитии региона. С удовольствием буду и дальше делиться опытом с участниками программы", - отметил Малков.
https://ria.ru/20250408/malkov-2010114759.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_228:0:2428:1650_1920x0_80_0_0_73115eda8174f3884716412914f79865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Обучение участников программы "Герои62" стартовало в Рязанской области
Малков: в Рязанской области стартовало обучение участников программы "Герои62"
РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Обучение победителей отбора первого потока кадровой программы для участников спецоперации "Герои62" стартовало в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Стартовало обучение победителей отбора первого потока программы "ГЕРОИ62". Все участники – достойные люди с твердой гражданской позицией. Они доказали, что могут выполнять сложные задачи в зоне спецоперации. Не сомневаюсь, что теперь проявят себя и на гражданской службе", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, обучение будет проводиться в течение года. Участники узнают о системе государственного и муниципального управления, экономике, финансах и современных технологиях. Программа состоит из четырех модулей от преподавателей Российской академии народного хозяйства и государственной службы, рязанских вузов и общества "Знание". Кроме того, каждый участник также будет индивидуально заниматься с наставниками и сможет поработать в команде региона.
"Сегодня выступил с лекцией перед нашими бойцами. Рассказал им об основных принципах, на которых строю свою работу, ответил на вопросы о развитии региона. С удовольствием буду и дальше делиться опытом с участниками программы", - отметил Малков.