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Обучение участников программы "Герои62" стартовало в Рязанской области - РИА Новости, 21.04.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
18:46 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/geroi62-2012590181.html
Обучение участников программы "Герои62" стартовало в Рязанской области
Обучение участников программы "Герои62" стартовало в Рязанской области - РИА Новости, 21.04.2025
Обучение участников программы "Герои62" стартовало в Рязанской области
Обучение победителей отбора первого потока кадровой программы для участников спецоперации "Герои62" стартовало в Рязанской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:46:00+03:00
2025-04-21T18:46:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Обучение победителей отбора первого потока кадровой программы для участников спецоперации "Герои62" стартовало в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков. "Стартовало обучение победителей отбора первого потока программы "ГЕРОИ62". Все участники – достойные люди с твердой гражданской позицией. Они доказали, что могут выполнять сложные задачи в зоне спецоперации. Не сомневаюсь, что теперь проявят себя и на гражданской службе", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, обучение будет проводиться в течение года. Участники узнают о системе государственного и муниципального управления, экономике, финансах и современных технологиях. Программа состоит из четырех модулей от преподавателей Российской академии народного хозяйства и государственной службы, рязанских вузов и общества "Знание". Кроме того, каждый участник также будет индивидуально заниматься с наставниками и сможет поработать в команде региона. "Сегодня выступил с лекцией перед нашими бойцами. Рассказал им об основных принципах, на которых строю свою работу, ответил на вопросы о развитии региона. С удовольствием буду и дальше делиться опытом с участниками программы", - отметил Малков.
https://ria.ru/20250408/malkov-2010114759.html
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Обучение участников программы "Герои62" стартовало в Рязанской области

Малков: в Рязанской области стартовало обучение участников программы "Герои62"

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Обучение победителей отбора первого потока кадровой программы для участников спецоперации "Герои62" стартовало в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Стартовало обучение победителей отбора первого потока программы "ГЕРОИ62". Все участники – достойные люди с твердой гражданской позицией. Они доказали, что могут выполнять сложные задачи в зоне спецоперации. Не сомневаюсь, что теперь проявят себя и на гражданской службе", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, обучение будет проводиться в течение года. Участники узнают о системе государственного и муниципального управления, экономике, финансах и современных технологиях. Программа состоит из четырех модулей от преподавателей Российской академии народного хозяйства и государственной службы, рязанских вузов и общества "Знание". Кроме того, каждый участник также будет индивидуально заниматься с наставниками и сможет поработать в команде региона.
"Сегодня выступил с лекцией перед нашими бойцами. Рассказал им об основных принципах, на которых строю свою работу, ответил на вопросы о развитии региона. С удовольствием буду и дальше делиться опытом с участниками программы", - отметил Малков.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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