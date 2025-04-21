https://ria.ru/20250421/genplany-2012618607.html

Генпланы пяти городов в ДНР разработают в 2025 году

Генпланы пяти городов в ДНР разработают в 2025 году - РИА Новости, 21.04.2025

Генпланы пяти городов в ДНР разработают в 2025 году

Генеральные планы городов Донецка, Енакиево, Горловки, Макеевки и Снежного в Донецкой Народной Республике подготовят в 2025 году, чтобы дальше перейти к... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:54:00+03:00

2025-04-21T21:54:00+03:00

2025-04-21T21:54:00+03:00

в мире

донецк

макеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

общество

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генеральные планы городов Донецка, Енакиево, Горловки, Макеевки и Снежного в Донецкой Народной Республике подготовят в 2025 году, чтобы дальше перейти к разработке схемы территориального планирования всего Донбасса, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. "В этом году будут разработаны генеральные планы Донецка, Енакиево, Горловки, Макеевки и Снежного. Следующий этап – разработка схемы территориального планирования Донбасса. Это позволит связать в единую систему мастер-планы муниципалитетов, транспортно-логистический, энергетический и промышленный каркас для гармоничного развития региона", - написал Пушилин . Он отметил, что в этом году в Донецке и Макеевке планируется начать строить новые многоквартирные дома. По его словам, в ближайшее время масштабное строительство начнется по всей территории региона, поэтому четкое планирование имеет особую важность: жители должны понимать, что будущая жилая застройка будет обеспечена школами, детскими садами, поликлиниками, местами отдыха, парковками. "Генпланы разрабатывает Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования России. Встретился с его директором Диной Саттаровой для уточнения деталей документов – от их проработки в буквальном смысле зависит развитие муниципалитетов на десятилетия", - уточнил глава ДНР. Он добавил, что общая задача властей – синхронизировать разрабатываемые генеральные планы с запущенным в республике масштабным проектом по строительству и благоустройству "Возрождаем Донбасс вместе!", который появился как ответ на запрос жителей на образ будущего региона, построенного по самым высоким российским стандартам качества жизни людей.

https://ria.ru/20250421/putin-2012612422.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, общество, жкх