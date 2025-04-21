Рейтинг@Mail.ru
Генпланы пяти городов в ДНР разработают в 2025 году - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/genplany-2012618607.html
Генпланы пяти городов в ДНР разработают в 2025 году
Генпланы пяти городов в ДНР разработают в 2025 году - РИА Новости, 21.04.2025
Генпланы пяти городов в ДНР разработают в 2025 году
Генеральные планы городов Донецка, Енакиево, Горловки, Макеевки и Снежного в Донецкой Народной Республике подготовят в 2025 году, чтобы дальше перейти к... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:54:00+03:00
2025-04-21T21:54:00+03:00
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генеральные планы городов Донецка, Енакиево, Горловки, Макеевки и Снежного в Донецкой Народной Республике подготовят в 2025 году, чтобы дальше перейти к разработке схемы территориального планирования всего Донбасса, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. "В этом году будут разработаны генеральные планы Донецка, Енакиево, Горловки, Макеевки и Снежного. Следующий этап – разработка схемы территориального планирования Донбасса. Это позволит связать в единую систему мастер-планы муниципалитетов, транспортно-логистический, энергетический и промышленный каркас для гармоничного развития региона", - написал Пушилин . Он отметил, что в этом году в Донецке и Макеевке планируется начать строить новые многоквартирные дома. По его словам, в ближайшее время масштабное строительство начнется по всей территории региона, поэтому четкое планирование имеет особую важность: жители должны понимать, что будущая жилая застройка будет обеспечена школами, детскими садами, поликлиниками, местами отдыха, парковками. "Генпланы разрабатывает Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования России. Встретился с его директором Диной Саттаровой для уточнения деталей документов – от их проработки в буквальном смысле зависит развитие муниципалитетов на десятилетия", - уточнил глава ДНР. Он добавил, что общая задача властей – синхронизировать разрабатываемые генеральные планы с запущенным в республике масштабным проектом по строительству и благоустройству "Возрождаем Донбасс вместе!", который появился как ответ на запрос жителей на образ будущего региона, построенного по самым высоким российским стандартам качества жизни людей.
https://ria.ru/20250421/putin-2012612422.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69fc372ac8b7e8cb7bf4f39d30f48587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, общество, жкх
В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество, ЖКХ
Генпланы пяти городов в ДНР разработают в 2025 году

Генпланы Донецка, Енакиево, Горловки, Макеевки и Снежного разработают в 2025 г

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генеральные планы городов Донецка, Енакиево, Горловки, Макеевки и Снежного в Донецкой Народной Республике подготовят в 2025 году, чтобы дальше перейти к разработке схемы территориального планирования всего Донбасса, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
"В этом году будут разработаны генеральные планы Донецка, Енакиево, Горловки, Макеевки и Снежного. Следующий этап – разработка схемы территориального планирования Донбасса. Это позволит связать в единую систему мастер-планы муниципалитетов, транспортно-логистический, энергетический и промышленный каркас для гармоничного развития региона", - написал Пушилин .
Он отметил, что в этом году в Донецке и Макеевке планируется начать строить новые многоквартирные дома. По его словам, в ближайшее время масштабное строительство начнется по всей территории региона, поэтому четкое планирование имеет особую важность: жители должны понимать, что будущая жилая застройка будет обеспечена школами, детскими садами, поликлиниками, местами отдыха, парковками.
"Генпланы разрабатывает Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования России. Встретился с его директором Диной Саттаровой для уточнения деталей документов – от их проработки в буквальном смысле зависит развитие муниципалитетов на десятилетия", - уточнил глава ДНР.
Он добавил, что общая задача властей – синхронизировать разрабатываемые генеральные планы с запущенным в республике масштабным проектом по строительству и благоустройству "Возрождаем Донбасс вместе!", который появился как ответ на запрос жителей на образ будущего региона, построенного по самым высоким российским стандартам качества жизни людей.
Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме Малая Родина – сила России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Бизнес заинтересован в развитии городов, заявил Путин
Вчера, 20:39
 
В миреДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинОбществоЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала