https://ria.ru/20250421/genotsid-2012530423.html

Путин подписал закон о жертвах геноцида советского народа в ВОВ

Путин подписал закон о жертвах геноцида советского народа в ВОВ - РИА Новости, 21.04.2025

Путин подписал закон о жертвах геноцида советского народа в ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увековечении памяти жертв геноцида народа СССР в период Великой Отечественной войны, соответствующий документ... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:11:00+03:00

2025-04-21T15:11:00+03:00

2025-04-21T15:11:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увековечении памяти жертв геноцида народа СССР в период Великой Отечественной войны, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом предполагается признание геноцидом советского народа действий нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, направленных на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР, путем убийства членов этих групп, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этих групп.Документ также признаёт недопустимыми публичное оправдание геноцида советского народа и нацистской идеологии.Кроме того, предусматривается процедура согласования и проведения поисковых работ в целях выявления неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа, установления имен жертв геноцида советского народа и увековечения их памяти.Закон также устанавливает, что ответственными за восстановление пришедших в негодность захоронений останков жертв геноцида советского народа, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих их память, будут органы местного самоуправления. При этом захоронения, повреждённые вследствие действий граждан или юрлиц, будут подлежать восстановлению за счёт этих лиц.Для обеспечения деятельности по увековечению памяти жертв геноцида советского народа и координации выполнения мероприятий по обеспечению поисковой работы и захоронению останков жертв на территории России функции нацоператора по увековечению памяти жертв геноцида советского народа будет осуществлять НКО, определенная правительством РФ.К формам увековечения памяти будут относиться создание произведений искусства и литературы на соответствующую тематику, а также включение в федеральные общеобразовательные программы материалов, разработанных на основании исторических источников и посвященных памяти жертв геноцида советского народа.

https://ria.ru/20250403/dronov-2009151640.html

https://ria.ru/20250203/putin-1997056574.html

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россия, ссср, владимир путин