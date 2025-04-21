Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о жертвах геноцида советского народа в ВОВ - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:11 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/genotsid-2012530423.html
Путин подписал закон о жертвах геноцида советского народа в ВОВ
Путин подписал закон о жертвах геноцида советского народа в ВОВ - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал закон о жертвах геноцида советского народа в ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал закон об увековечении памяти жертв геноцида народа СССР в период Великой Отечественной войны, соответствующий документ... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:11:00+03:00
2025-04-21T15:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ссср
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008703957_0:54:2916:1695_1920x0_80_0_0_f26f8d6c420ebe373f487f184ecec2b0.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увековечении памяти жертв геноцида народа СССР в период Великой Отечественной войны, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом предполагается признание геноцидом советского народа действий нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, направленных на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР, путем убийства членов этих групп, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этих групп.Документ также признаёт недопустимыми публичное оправдание геноцида советского народа и нацистской идеологии.Кроме того, предусматривается процедура согласования и проведения поисковых работ в целях выявления неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа, установления имен жертв геноцида советского народа и увековечения их памяти.Закон также устанавливает, что ответственными за восстановление пришедших в негодность захоронений останков жертв геноцида советского народа, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих их память, будут органы местного самоуправления. При этом захоронения, повреждённые вследствие действий граждан или юрлиц, будут подлежать восстановлению за счёт этих лиц.Для обеспечения деятельности по увековечению памяти жертв геноцида советского народа и координации выполнения мероприятий по обеспечению поисковой работы и захоронению останков жертв на территории России функции нацоператора по увековечению памяти жертв геноцида советского народа будет осуществлять НКО, определенная правительством РФ.К формам увековечения памяти будут относиться создание произведений искусства и литературы на соответствующую тематику, а также включение в федеральные общеобразовательные программы материалов, разработанных на основании исторических источников и посвященных памяти жертв геноцида советского народа.
https://ria.ru/20250403/dronov-2009151640.html
https://ria.ru/20250203/putin-1997056574.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008703957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35b4879be625302b53a1027fc2c779d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, СССР, Владимир Путин
Путин подписал закон о жертвах геноцида советского народа в ВОВ

Путин подписал закон об увековечении памяти жертв геноцида народа СССР в ВОВ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увековечении памяти жертв геноцида народа СССР в период Великой Отечественной войны, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предполагается признание геноцидом советского народа действий нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, направленных на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР, путем убийства членов этих групп, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этих групп.
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Дронов: память о жертвах геноцида - это наша совесть
3 апреля, 16:42
Документ также признаёт недопустимыми публичное оправдание геноцида советского народа и нацистской идеологии.
Кроме того, предусматривается процедура согласования и проведения поисковых работ в целях выявления неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа, установления имен жертв геноцида советского народа и увековечения их памяти.
Закон также устанавливает, что ответственными за восстановление пришедших в негодность захоронений останков жертв геноцида советского народа, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих их память, будут органы местного самоуправления. При этом захоронения, повреждённые вследствие действий граждан или юрлиц, будут подлежать восстановлению за счёт этих лиц.
Для обеспечения деятельности по увековечению памяти жертв геноцида советского народа и координации выполнения мероприятий по обеспечению поисковой работы и захоронению останков жертв на территории России функции нацоператора по увековечению памяти жертв геноцида советского народа будет осуществлять НКО, определенная правительством РФ.
К формам увековечения памяти будут относиться создание произведений искусства и литературы на соответствующую тематику, а также включение в федеральные общеобразовательные программы материалов, разработанных на основании исторических источников и посвященных памяти жертв геноцида советского народа.
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Путин оценил масштаб преступлений нацистов в годы ВОВ
3 февраля, 14:05
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСССРВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала