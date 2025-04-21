Богданов обсудил с послом Израиля освобождение заложников в Газе
Богданов: Россия готова продолжать усилия по освобождению заложников в Газе
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Израиля Симоной Гальперин выразил готовность Москвы продолжать усилия для скорейшего освобождения удерживаемых в Газе заложников, сообщили в МИД России.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в секторе Газа. С российской стороны была подтверждена готовность продолжать энергичные усилия, направленные на скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве заложников. Были также рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских многоплановых связей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Путин в среду встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой. По официальным данным Израиля, в секторе Газа до сих пор удерживаются 59 заложников. Больше половины из них считаются погибшими. Известно, что среди оставшихся в анклаве заложников есть и уроженец Донбасса Максим Харкин.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.