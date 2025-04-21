https://ria.ru/20250421/gaza-2012534696.html

Богданов обсудил с послом Израиля освобождение заложников в Газе

Богданов обсудил с послом Израиля освобождение заложников в Газе - РИА Новости, 21.04.2025

Богданов обсудил с послом Израиля освобождение заложников в Газе

Замглавы МИД России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Израиля Симоной Гальперин выразил готовность Москвы продолжать усилия для скорейшего освобождения... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:25:00+03:00

2025-04-21T15:25:00+03:00

2025-04-21T15:25:00+03:00

в мире

цены на нефть

израиль

россия

москва

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995901593_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_52a5899f2c5dac01c6c03040042ef890.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Израиля Симоной Гальперин выразил готовность Москвы продолжать усилия для скорейшего освобождения удерживаемых в Газе заложников, сообщили в МИД России. "В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в секторе Газа. С российской стороны была подтверждена готовность продолжать энергичные усилия, направленные на скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве заложников. Были также рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских многоплановых связей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Путин в среду встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой. По официальным данным Израиля, в секторе Газа до сих пор удерживаются 59 заложников. Больше половины из них считаются погибшими. Известно, что среди оставшихся в анклаве заложников есть и уроженец Донбасса Максим Харкин. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250416/putin-2011704099.html

https://ria.ru/20250416/putin-2011704099.html

израиль

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, израиль, россия, москва, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году