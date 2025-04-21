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СМИ: Гарвард может лишиться финансирования еще на миллиард долларов - РИА Новости, 21.04.2025
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05:10 21.04.2025 (обновлено: 05:42 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/garvard-2012436159.html
СМИ: Гарвард может лишиться финансирования еще на миллиард долларов
СМИ: Гарвард может лишиться финансирования еще на миллиард долларов - РИА Новости, 21.04.2025
СМИ: Гарвард может лишиться финансирования еще на миллиард долларов
Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить Гарвардский университет госфинансирования на еще один миллиард долларов на фоне отказа учебного... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T05:10:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
гарвардский университет
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить Гарвардский университет госфинансирования на еще один миллиард долларов на фоне отказа учебного заведения проводить перемены в кадровой и образовательной политике, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "После недели обострения споров между двумя сторонами администрация Трампа пришла в такую ярость в отношении Гарвардского университета, что планирует лишить учебное заведение еще 1 миллиарда долларов, выделенных на исследования в области здравоохранения", - пишет газета. Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет
В мире, США, Дональд Трамп, Гарвардский университет
СМИ: Гарвард может лишиться финансирования еще на миллиард долларов

WSJ: власти США хотят лишить Гарвард финансирования еще на миллиард долларов

© AP Photo / Steven SenneГарвардский университет
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Steven Senne
Гарвардский университет. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить Гарвардский университет госфинансирования на еще один миллиард долларов на фоне отказа учебного заведения проводить перемены в кадровой и образовательной политике, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"После недели обострения споров между двумя сторонами администрация Трампа пришла в такую ярость в отношении Гарвардского университета, что планирует лишить учебное заведение еще 1 миллиарда долларов, выделенных на исследования в области здравоохранения", - пишет газета.
Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
Вид на одно из зданий Гарвардского университета - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
NYT: письмо с требованием властей США к Гарварду было отправлено по ошибке
19 апреля, 09:32
 
В миреСШАДональд ТрампГарвардский университет
 
 
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