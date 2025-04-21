https://ria.ru/20250421/garvard-2012436159.html

СМИ: Гарвард может лишиться финансирования еще на миллиард долларов

СМИ: Гарвард может лишиться финансирования еще на миллиард долларов - РИА Новости, 21.04.2025

СМИ: Гарвард может лишиться финансирования еще на миллиард долларов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить Гарвардский университет госфинансирования на еще один миллиард долларов на фоне отказа учебного... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T05:10:00+03:00

2025-04-21T05:10:00+03:00

2025-04-21T05:42:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

гарвардский университет

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить Гарвардский университет госфинансирования на еще один миллиард долларов на фоне отказа учебного заведения проводить перемены в кадровой и образовательной политике, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "После недели обострения споров между двумя сторонами администрация Трампа пришла в такую ярость в отношении Гарвардского университета, что планирует лишить учебное заведение еще 1 миллиарда долларов, выделенных на исследования в области здравоохранения", - пишет газета. Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.

https://ria.ru/20250419/oshibka-2012236128.html

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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет