https://ria.ru/20250421/fssp-2012434669.html

В ФССП рассказали об ограничениях на выезд должников из России

В ФССП рассказали об ограничениях на выезд должников из России - РИА Новости, 21.04.2025

В ФССП рассказали об ограничениях на выезд должников из России

Запрет на выезд должников из России за январь-февраль 2025 года действует в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, что на 3 миллиона производств... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T04:06:00+03:00

2025-04-21T04:06:00+03:00

2025-04-21T04:06:00+03:00

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Запрет на выезд должников из России за январь-февраль 2025 года действует в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, что на 3 миллиона производств больше, чем за этот же период 2024 года, рассказали РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП РФ). "По состоянию на 1 марта 2025 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, что почти на 3 миллиона больше, чем по состоянию на 1 марта 2024 года", - рассказали в ведомстве. Вместе с тем в ФССП отметили, что Служба не ведет учет должников: учет осуществляется по количеству исполнительных производств. При этом в отношении одного должника может быть возбуждено сразу несколько производств.

https://ria.ru/20250214/kredit-1999352436.html

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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)