https://ria.ru/20250421/fsb-2012456127.html

ФСБ показала видео задержания украинского агента в Крыму

ФСБ показала видео задержания украинского агента в Крыму - РИА Новости, 21.04.2025

ФСБ показала видео задержания украинского агента в Крыму

ФСБ России показала видео задержания в Крыму агента Украины, который передавал украинской стороне данные о российских военных объектах. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:02:00+03:00

2025-04-21T10:02:00+03:00

2025-04-21T10:02:00+03:00

происшествия

россия

украина

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания в Крыму агента Украины, который передавал украинской стороне данные о российских военных объектах. Ранее ФСБ сообщила о задержании на территории Крыма жителя Симферополя, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ, которой он передавал данные об объектах ВС РФ на территории полуострова. Заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством, подозреваемому грозит до восьми лет колонии. На кадрах видно, как двое оперативников ведут задержанного в здание управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

https://ria.ru/20250418/agent-2011990940.html

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украина

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Задержание жителя Крыма, который передавал данные СБУ Житель Крыма, задержанный за передачу данных СБУ, рассказал, что задания по сбору сведений ему давал вышедший на связь одноклассник. Особенно СБУ интересовали эшелоны с техникой и расположение радиолокационных станций. 2025-04-21T10:02 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, украина, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины