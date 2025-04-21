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ФСБ показала видео задержания украинского агента в Крыму
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Крыму - РИА Новости, 21.04.2025
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Крыму
ФСБ России показала видео задержания в Крыму агента Украины, который передавал украинской стороне данные о российских военных объектах. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:02:00+03:00
2025-04-21T10:02:00+03:00
2025-04-21T10:02:00+03:00
происшествия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания в Крыму агента Украины, который передавал украинской стороне данные о российских военных объектах. Ранее ФСБ сообщила о задержании на территории Крыма жителя Симферополя, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ, которой он передавал данные об объектах ВС РФ на территории полуострова. Заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством, подозреваемому грозит до восьми лет колонии. На кадрах видно, как двое оперативников ведут задержанного в здание управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
https://ria.ru/20250418/agent-2011990940.html
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Задержание жителя Крыма, который передавал данные СБУ
Житель Крыма, задержанный за передачу данных СБУ, рассказал, что задания по сбору сведений ему давал вышедший на связь одноклассник. Особенно СБУ интересовали эшелоны с техникой и расположение радиолокационных станций.
2025-04-21T10:02
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РИА Новости
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происшествия, россия, украина, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Украина, Симферополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Крыму
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, собиравшего данные об объектах в Крыму