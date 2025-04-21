https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012541122.html

Time поместил фотографию умершего папы римского на обложку

Time поместил фотографию умершего папы римского на обложку - РИА Новости, 21.04.2025

Time поместил фотографию умершего папы римского на обложку

Журнал Time поместил фотографию скончавшегося в понедельник папы Римского Франциска на свою обложку, подчеркнув в соцсети X, что "настроенный на реформы"... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:04:00+03:00

2025-04-21T16:04:00+03:00

2025-04-21T16:04:00+03:00

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

ватикан

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Журнал Time поместил фотографию скончавшегося в понедельник папы Римского Франциска на свою обложку, подчеркнув в соцсети X, что "настроенный на реформы" понтифик ввёл ряд нововведений. На чёрно-белой фотографии для обложки, выбранной и опубликованной журналом в соцсети Х, изображён папа Франциск. На ней также написаны годы жизни папы Римского: "1936-2025". "Папа Франциск, настроенный на реформы лидер Римско-католической церкви, чьё папство ознаменовало собой ряд нововведений, умер в возрасте 88 лет", - добавило издание в публикации.Номер появится в продаже 12 мая. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.

https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012539879.html

https://ria.ru/20250421/papa-2012537264.html

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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, ватикан, умер папа римский франциск