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Тело умершего папы римского могут выставить для прощания в среду в Ватикане - РИА Новости, 21.04.2025
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15:58 21.04.2025 (обновлено: 17:26 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012539879.html
Тело умершего папы римского могут выставить для прощания в среду в Ватикане
Тело умершего папы римского могут выставить для прощания в среду в Ватикане - РИА Новости, 21.04.2025
Тело умершего папы римского могут выставить для прощания в среду в Ватикане
Тело папы Римского Франциска может быть выставлено для прощания в соборе Святого Петра в среду утром, заявил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:58:00+03:00
2025-04-21T17:26:00+03:00
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
в мире
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РИМ, 21 апр - РИА Новости. Тело папы Римского Франциска может быть выставлено для прощания в соборе Святого Петра в среду утром, заявил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. "Перенос тела Святейшего Отца в базилику Ватикана для почтения памяти верующими может состояться в среду утром, 23 апреля 2025 года, в соответствии с условиями, которые будут установлены и объявлены завтра после первой Конгрегации кардиналов", - сказал Бруни журналистам. Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет в понедельник в 8.35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире
Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, В мире
Тело умершего папы римского могут выставить для прощания в среду в Ватикане

Тело Франциска могут выставить для прощания в соборе Святого Петра в среду утром

© AP Photo / Aaron FavilaФотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе. 21 апреля 2025
Фотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе. 21 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Aaron Favila
Фотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе. 21 апреля 2025
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РИМ, 21 апр - РИА Новости. Тело папы Римского Франциска может быть выставлено для прощания в соборе Святого Петра в среду утром, заявил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни.
«
"Перенос тела Святейшего Отца в базилику Ватикана для почтения памяти верующими может состояться в среду утром, 23 апреля 2025 года, в соответствии с условиями, которые будут установлены и объявлены завтра после первой Конгрегации кардиналов", - сказал Бруни журналистам.
Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет в понедельник в 8.35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
Вид на Рим с купола собора св. Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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ВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский ФранцискВ мире
 
 
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