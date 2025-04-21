https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012539879.html

Тело умершего папы римского могут выставить для прощания в среду в Ватикане

Тело умершего папы римского могут выставить для прощания в среду в Ватикане - РИА Новости, 21.04.2025

Тело умершего папы римского могут выставить для прощания в среду в Ватикане

Тело папы Римского Франциска может быть выставлено для прощания в соборе Святого Петра в среду утром, заявил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:58:00+03:00

2025-04-21T15:58:00+03:00

2025-04-21T17:26:00+03:00

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

в мире

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РИМ, 21 апр - РИА Новости. Тело папы Римского Франциска может быть выставлено для прощания в соборе Святого Петра в среду утром, заявил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. "Перенос тела Святейшего Отца в базилику Ватикана для почтения памяти верующими может состояться в среду утром, 23 апреля 2025 года, в соответствии с условиями, которые будут установлены и объявлены завтра после первой Конгрегации кардиналов", - сказал Бруни журналистам. Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет в понедельник в 8.35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.

https://ria.ru/20250421/pokhorony-2012531280.html

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире