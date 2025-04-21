https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012525270.html
Глава ВТО назвала смерть папы Франциска потерей для прогресса во всем мире
Глава ВТО назвала смерть папы Франциска потерей для прогресса во всем мире - РИА Новости, 21.04.2025
Глава ВТО назвала смерть папы Франциска потерей для прогресса во всем мире
Смерть папы Франциска является потерей для социального и экономического прогресса во всем мире, заявила в соцсети X гендиректор Всемирной торговой организации... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:50:00+03:00
2025-04-21T14:50:00+03:00
2025-04-21T15:11:00+03:00
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
нгози оконджо-ивеала
всемирная торговая организация (вто)
умер папа римский франциск
ватикан
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ЖЕНЕВА, 21 апр - РИА Новости. Смерть папы Франциска является потерей для социального и экономического прогресса во всем мире, заявила в соцсети X гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. "Я глубоко опечалена кончиной святого отца, папы Франциска. Это настоящая потеря для христианства, для социального и экономического прогресса во всем мире", - сказано в публикации.
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), нгози оконджо-ивеала, всемирная торговая организация (вто), умер папа римский франциск, ватикан
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Нгози Оконджо-Ивеала, Всемирная торговая организация (ВТО), Умер папа римский Франциск, Ватикан
Глава ВТО назвала смерть папы Франциска потерей для прогресса во всем мире
Глава ВТО Оконджо-Ивеала: смерть папы Франциска стала потерей для человечества