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Шольц выразил соболезнования в связи со смертью папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
12:24 21.04.2025 (обновлено: 13:48 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012487502.html
Шольц выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
Шольц выразил соболезнования в связи со смертью папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Шольц выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X выразил соболезнования верующим во всему миру в связи с кончиной папы Римского. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:24:00+03:00
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религия
германия
олаф шольц
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X выразил соболезнования верующим во всему миру в связи с кончиной папы Римского.Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл."Со смертью папы Франциска католическая церковь и мир потеряли защитника слабых, примиряющего и добросердечного человека. Я высоко ценил его ясный взгляд на вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мои соболезнования верующим во всем мире", - написал Шольц.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
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германия, олаф шольц, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Религия, Германия, Олаф Шольц, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
Шольц выразил соболезнования в связи со смертью папы римского

Шольц выразил верующим соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X выразил соболезнования верующим во всему миру в связи с кончиной папы Римского.
Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
"Со смертью папы Франциска католическая церковь и мир потеряли защитника слабых, примиряющего и добросердечного человека. Я высоко ценил его ясный взгляд на вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мои соболезнования верующим во всем мире", - написал Шольц.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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РелигияГерманияОлаф ШольцФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский Франциск
 
 
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