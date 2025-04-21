https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012487502.html
Шольц выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
Шольц выразил соболезнования в связи со смертью папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Шольц выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X выразил соболезнования верующим во всему миру в связи с кончиной папы Римского. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:24:00+03:00
2025-04-21T12:24:00+03:00
2025-04-21T13:48:00+03:00
религия
германия
олаф шольц
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X выразил соболезнования верующим во всему миру в связи с кончиной папы Римского.Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл."Со смертью папы Франциска католическая церковь и мир потеряли защитника слабых, примиряющего и добросердечного человека. Я высоко ценил его ясный взгляд на вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мои соболезнования верующим во всем мире", - написал Шольц.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шольц выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
Шольц выразил верующим соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска