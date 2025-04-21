https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012487502.html

Шольц выразил соболезнования в связи со смертью папы римского

Шольц выразил соболезнования в связи со смертью папы римского - РИА Новости, 21.04.2025

Шольц выразил соболезнования в связи со смертью папы римского

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X выразил соболезнования верующим во всему миру в связи с кончиной папы Римского. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:24:00+03:00

2025-04-21T12:24:00+03:00

2025-04-21T13:48:00+03:00

религия

германия

олаф шольц

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X выразил соболезнования верующим во всему миру в связи с кончиной папы Римского.Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл."Со смертью папы Франциска католическая церковь и мир потеряли защитника слабых, примиряющего и добросердечного человека. Я высоко ценил его ясный взгляд на вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мои соболезнования верующим во всем мире", - написал Шольц.

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

германия, олаф шольц, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск